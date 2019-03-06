Son Dakika Haberleri: Kaspersky: Kripto Para Birimleri Bir Tek Yönetim Olursa Kullanılabilir

Kaspersky: Kripto Para Birimleri Bir Tek Yönetim Olursa Kullanılabilir

1 saat önce

– Rusya merkezli yazılım ve donanım çözümleri sunan Kaspersky Lab CEO'su Eugene Kaspersky, kripto para birimlerinin dünyada tek bir yönetim olmadığı veya yönetimlerin kripto para birimlerini kontrol etme isteklerinden vazgeçmediği sürece başarılı olmayacağını söyledi.

Kaspersky: Kripto Para Birimleri Bir Tek Yönetim Olursa Kullanılabilir, System.String[]
Rusya merkezli yazılım ve donanım çözümleri sunan Kaspersky Lab CEO'su Eugene Kaspersky, kripto para birimlerinin dünyada tek bir yönetim olmadığı veya yönetimlerin kripto para birimlerini kontrol etme isteklerinden vazgeçmediği sürece başarılı olmayacağını söyledi.

Kaspersky, Arabian Business'a verdiği röportajda, kripto para birimlerinin geleceğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kripto para birimleri harika bir fikir fakat dünya henüz onlara hazır değil. Eğer şifreli para birimleri istiyorsak, dünyadaki yönetimler birleşmeli fakat şu anda yönetimler kripto para birimleri kontrol etmek istiyor.

"Gelecekte, belki de 100 yıl içinde, bütün dünya yönetimlerinin birleşerek tek bir yönetim haline gelebileceğine inanıyorum. Bütün ülkeler tek bir çatı altında toplanacak ve ancak o zaman tek bir para birimine sahip olacağız.

"Para birimlerinin geleceği açısından da, gelecekte kağıt para değil, dijital para birimlerinin kullanılacağını düşünüyorum. Bitcoin gibi bugünün dijital para birimleri, mevcut finansal sistemin yerini alamaz fakat söz konusu kripto para birimlerinden bazılarının sahip olduğu teknoloji, blockchain desteğiyle geleceğin kripto para biriminin oluşturulmasında kullanılabilir."

Kaspersky açıklamalarının ardından sabah saatlerinde artış eğilimi görülen kripto para birimleri piyasalarında, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,65 artışla 3,905 dolardan işlem görerek 3,900 dolar düzeyini aştı ve piyasa hacmi de 133 milyar 11 milyon dolar olarak hesaplandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:05 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Kaspersky, Ekonomi
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