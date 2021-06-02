Kaspersky, kullanıcılara dijital bir alan olan Cyber Spa'yı sunuyor

Kaspersky, kullanıcıların dijital stres ve endişeyle başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli çevrim içi rahatlama tekniklerini uygulayabilecekleri dijital bir alan olan Cyber Spa'yı oluşturdu.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky, sunduğu Cyber Spa platformuyla kullanıcıların daha az dijital stres yaşarken daha güçlü hissetmesini ve teknolojiden keyif almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Blanquerna (Ramon Llull Üniversitesi) Psikoloji, Eğitim ve Spor Bilimleri Fakültesi Psikoloji Doçenti Berta Vall, küresel salgının, insanların ruh sağlığı üzerinde büyük bir strese neden olduğunu ve kırılganlığı artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, Maslow'un piramidinde belirtildiği gibi temel olarak insani güvenlik ihtiyacımızın tehdit altında olmasından kaynaklanıyor. Dahası, sosyal faaliyetlerin azalması ve birçok insanın uzaktan çalışmaya geçmesi nedeniyle daha az boş zamana ve işten kaynaklanan stresi azaltmak için daha az kaynağa sahip olduğumuz anlamına geliyor. Bu da tele sağlığın ve dijital araçların ruh sağlığımızı iyileştirmedeki rolünü artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, pandemi sırasında ankete katılan ülkelerin yüzde 70'inin ruh sağlığı ve psikososyal destek için teletıp veya teleterapiden yardım aldığını belirtti. Bu yeni dijital sağlık çözümleri, bireylerin refahını geliştirmede aktif bir rol oynamalarına yardımcı oluyor. Dahası, kuruluşların bu dijital araçlara erişimlerine izin vererek çalışanlarının ruh sağlığını geliştirmelerine olanak sağlıyor."???????

"Teknolojinin insanların hayatlarını iyileştirebileceğine inanıyoruz"

Cyber Spa platformunda kullanıcılara "sonsuz huzur (bir dizi görsel-işitsel meditasyon), ses terapisi (fütüristik ses ile ses rahatlaması), fitness selfie (stres belirtilerini ve olumsuz duyguları gidermeyi amaçlayan bir dizi yüz egzersizi), dijital stres topları (dokunsal anti-stres meditasyonu)" gibi rahatlama seansları sunuluyor.

Cyber Spa ziyaretçileri, ana sayfaya girdiklerinde o an kendilerine en çok fayda sağlayacağını düşündükleri aracı seçebiliyor veya genel stres seviyelerini bulmak için bir test uygulayabiliyor. Testin ardından platform en uygun sırayla bir dizi gevşeme tekniği sunuyor. Tüm prosedürler, kanıtlanmış kendi kendine gevşeme tekniklerine dayanıyor ve etkileri tekrarlanarak artırılabiliyor. Bunlara ek olarak, Jüpiter tekno, kara deliğin sonsuzluğu ve dost canlısı bir cyborg'un fısıltısı gibi bir dizi özel ses, Cyber Spa'nın ses terapisi tedavisi için özel olarak hazırlandı.

Kaspersky Marka İletişimi Grup Müdürü Kristina Branchugova ise herkes için zorlu bir yılın geride bırakıldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel salgın ve uzaktan çalışmaya geçiş yalnızca iş süreçlerini değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki insanların psikolojik durumunu da etkiledi. Yeni koşullara hızla uyum sağlayabilmek ve etkili kalabilmek için çok fazla fiziksel ve zihinsel güce ihtiyacınız var. Artan stres ve kaygı gibi sorunların ortaya çıkması son derece olası. Örneğin, son araştırmamız, yüksek iş yükleri nedeniyle BT'de çalışanlar için yüksek bir tükenmişlik riski olduğunu ve insanların mola verip rahatlamasının önemli olduğunu gösteriyor. Kaspersky'de teknolojinin insanların hayatlarını iyileştirebileceğine, yeni dijital araçların insanların stresle başa çıkmasına ve iç huzurunu bulmasına yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Cyber Spa platformunun insanların yoğun bir çalışma gününün sonunda rahatlamalarına ve doğru dengeyi bulmalarına yardımcı olacağını umuyoruz."