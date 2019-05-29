Kaspersky Lab tatil maillerine karşı uyardı

– Rusya merkezli dijital güvenlik şirketi Kaspersky Lab, popüler konaklama platformları olarak gizlenen tarafların Mayıs ayında yaptığı kimlik avı saldırılarının arttığına dikkat çekerek kullanıcıları söz konusu tatil maillerine karşı uyardı.Kaspersky Lab araştırmacıları, Mayıs ayında popüler konaklama platformları olarak gizlenen 8 binden fazla kimlik avı saldırısı düzenlediğini duyururken bunun yanında, yasal bir seyahat şirketinden gönderilmiş gibi duran e-postalar yüzünden de çok sayıda kullanıcının ücretli telefon servislerine kayıt olduğunu açıkladı.Araştırmacılar, yalnızca 21 Mayıs'ta, popüler uçak bileti ve konaklama rezervasyon platformlarından geliyor gibi görünen yedi farklı e-posta grubu tespit etti. Bunların üçünün, kısa bir ankete katılıp bağlantıyı paylaşmak karşılığında ücretsiz uçak bileti teklif ettiğini belirten araştırmada, söz konusu anketteki ilk üç sorudan sonra, kullanıcıdan telefon numarasını girmesi istendiğini ve dolandırıcıların bu numarayı alıp kurbanı ücretli mobil servislere abone yaptığını belirtti.Bu saldırının yanı sıra araştırmacılar, Nisan ve Mayıs ayları arasında Airbnb gibi popüler kiralama sitelerini taklit ederek düzenlenen kimlik avı saldırılarının 7,917'ye yükseldiğini tespit etti.Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Andrey Kostin, söz konusu saldırılarla ilgili şu yorumu yaptı:"İlkbahar sonu ve yaz başı, dolandırıcıların sevdiği bir dönem. Uygun bir fırsat arayanlar veya son dakika rezervasyon yaptırmak isteyenler bu dönemde dolandırıcıların hedefinde oluyor. Sahte web siteleri ve tekliflerin giderek daha ikna edici hale gelmesinin yanı sıra insanların uçak ve otel rezervasyonlarını, sahte bağlantıları anlamanın daha zor olduğu, akıllı telefon gibi mobil cihazlarda yapmaya başlaması da bu saldırıların başarı oranını artırıyor. Seyahat etmek isteyen kişiler bu iki eğilim nedeniyle saldırılara açık hale geliyor. İnsanlara bilet ve otel rezervasyonu yaparken yalnızca yasal sitelerden yararlanmalarını ve dolandırıcıları önceden tespit edip engelleyen güçlü bir spam ve kimlik avı filtresine sahip güvenlik çözümleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

- İstanbul