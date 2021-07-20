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Kaspersky, mesajlaşma uygulamalarında kimlik avı saldırılarını araştırdı - Son Dakika

Kaspersky, mesajlaşma uygulamalarında kimlik avı saldırılarını araştırdı

20.07.2021 12:19
Kaspersky, mesajlaşma uygulamalarında kimlik avı saldırılarını araştırdı, System.String[]

Kaspersky Internet Security tarafından Android kullanıcıları için gönüllü olarak sağlanan anonimleştirilmiş veriler, kimlik avı dolandırıcıları arasında hangi mesajlaşma uygulamalarının popüler olduğunu gösterdi.

Kaspersky Internet Security tarafından Android kullanıcıları için gönüllü olarak sağlanan anonimleştirilmiş veriler, kimlik avı dolandırıcıları arasında hangi mesajlaşma uygulamalarının popüler olduğunu gösterdi.

Kaspersky açıklamasına göre, geçen yılın aralık ayı ile bu yılın mayıs ayı arasında tespit edilen kötü amaçlı bağlantıların en büyük kısmı WhatsApp aracılığıyla gönderilirken, onu Telegram izledi.

Mesajlaşma uygulamaları kullanıcılar arasındaki popülerlik açısından 2020'de sosyal ağları yüzde 20 geride bıraktı ve en popüler iletişim aracı haline geldi.

Anket sonuçları ayrıca, 2020'de mesajlaşma uygulamalarının küresel ölçekte 2,7 milyar kişiye ulaştığını ve 2023 yılına kadar 3,1 milyara ulaşmasının beklendiğini gösteriyor. Bu, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40'ına karşılık geliyor.

Kaspersky Internet Security for Android, kullanıcıların mesajlaşma uygulamalarında ve SMS yoluyla aldıkları kötü amaçlı bağlantıları açmasını engelleyen yeni bir Güvenli Mesajlaşma özelliği ekledi.

Kaspersky, mesajlaşma uygulamalarında kimlik avı bağlantılarına yapılan anonim tıklamaları analiz etti ve Aralık 2020 ila Mayıs 2021 arasında dünya genelinde 91,242 tespit kaydedildi.

İstatistiklere göre, Android için Kaspersky Internet Security, kısmen dünyanın en popüler mesajlaşma programı olması nedeniyle en fazla sayıda kötü amaçlı bağlantıyı WhatsApp'ta tespit etti. Bu tür mesajlarda en büyük payı Rusya, Brezilya ve Hindistan aldı.

Android kullanıcıları için Kaspersky Internet Security arasında Telegram en az algılamaya sahipti. Ancak tespitler coğrafi açıdan WhatsApp'a benziyordu. En fazla zararlı bağlantı Rusya, Hindistan ve Türkiye'de tespit edildi. Rusya'daki yüksek rakamlar, muhtemelen bu uygulamanın ülkedeki artan popülerliğinden kaynaklanıyor.

İstatistiklere göre, Viber ve Hangouts daha az sayıda kayıtlı algılamayla karşılaştı. Aralarındaki temel fark ise bölgesel temsilde ortaya çıktı. Viber'de en fazla algılama yüzde 89 ile Rusya, yüzde 5 ile Ukrayna ve yüzde 2 ile Beyaz Rusya'da belirlendi. Hangouts algılamalarının çoğu ABD ve Fransa'dan yapıldı.

WhatsApp'ta kullanıcı başına kaydedilen kimlik avı saldırılarının sayısı açısından Brezilya ve Hindistan başı çekti. Aynı zamanda, Rus kullanıcılar Viber ve Telegram'da tespit sayısında diğer ülkelere kıyasla lider oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçeriği Analisti Tatyana Shcherbakova, şunları kaydetti:

"İstatistikler, anlık mesajlaşma uygulamalarında kimlik avının hala dolandırıcılar arasında en popüler araçlardan biri olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, kısmen bu uygulamaların geniş popülaritesinin yanı sıra saldırıları gerçekleştirmek için uygulamaların yerleşik işlevlerini kullanma yeteneğidir.

Aradaki fark yalnızca bir karakter veya küçük bir hata olabileceğinden, bazen bir saldırının kimlik avı olup olmadığını belirlemek zor olabilir. Kimlik avı önleme teknolojilerini kullanmanın yanı sıra bu gibi tehditler karşısında uyanık olmak, mesajlaşma uygulamalarında kimlik avına karşı mücadelede güvenilir bir araçtır."

Kaspersky, Telegram, Android, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, mesajlaşma uygulamalarında kimlik avı saldırılarını araştırdı - Son Dakika Ekonomi


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