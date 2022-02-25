Kaspersky, Mobil Dünya Kongresi'nde güvenli bağlantı için yenilikçi çözümler sunacak - Son Dakika
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Kaspersky, Mobil Dünya Kongresi'nde güvenli bağlantı için yenilikçi çözümler sunacak

25.02.2022 11:57
Kaspersky, Mobil Dünya Kongresi'nde güvenli bağlantı için yenilikçi çözümler sunacak

Kaspersky, 28 Şubat-3 Mart 2022'de Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) yeniliklerini paylaşacak.

Kaspersky, 28 Şubat-3 Mart 2022'de Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) yeniliklerini paylaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, 28 Şubat-3 Mart 2022'de Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) yenilikçi çözümleri ile yerini alıyor. Şirket, Siber Bağışıklık vizyonunu IoT topluluğuna sunacak ve kuruluşlara günümüzün dijital zorluklarına karşı yardımcı olmak için mobil endüstriye yönelik eksiksiz siber güvenlik teknolojileri portföyünün detaylarını aktaracak.

Akıllı altyapı koruması

Dijital ve fiziksel altyapılar, akıllı şehirlerde, üretimde, sağlıkta, ulaşımda (IoT, bağlantılı cihazlar ve dijital hizmetler dahil) bir araya geldikçe, siber güvenliğe dair yeni bir yaklaşım ihtiyacı hiç olmadığı kadar önem kazanıyor.

Kaspersky, Mobil Dünya Kongresi'nde kurumsal ve endüstriyel IoT'yi korumaya yönelik kapsamlı çözümlerini tüm dünyayla paylaşacak. Kaspersky'nin IoT güvenliğine özel Siber Bağışıklık yaklaşımı, siber korumayı bağlı platformların doğuştan gelen bir işlevi haline getiriyor.

Akıllı ve bağlantılı sistemler için tasarlanan ve sergilenen kilit çözümler arasında Kaspersky IoT Infrastructure Security ve Kaspersky Transportation System Security yer alıyor.

Kaspersky ayrıca KasperskyOS tabanlı ve IoT cihazlarından iş bulutlarına veri aktarımı için genişletilmiş güvenlik sağlayan Kaspersky Industrial IoT Gateway 1000 adlı yeni bir ürünü de sunacak. Basın toplantısı 1 Mart 11: 00-13: 00 CEST (13: 00-15: 00 TSİ) saatleri arasında, Salon 3, CC1 3.12, Fira Gran Via'da gerçekleştirilecek. Etkinlik çevrimiçi olarak, medya için canlı yayınlanacak.

Mobil endüstri koruması

Kaspersky Tüketici İş Ortakları, kongrede Siber Bağışıklık yaklaşımını sergilemenin yanı sıra mobil operatörler, internet servis sağlayıcıları ve diğer iş ortakları için eksiksiz bir yenilikçi siber güvenlik ürünleri ve hizmetleri portföyü sunacak. Kaspersky Tüketici İş Ortakları, dünya çapında 500'den fazla iş ortağıyla bağlantı kuruyor ve on yılı aşkın deneyim eşliğinde iş ortakları için özelleştirme, yeniden markalama ve entegrasyon hizmetlerine yardımcı oluyor.

Salon 2, 2C31'de bulunan stant demo alanında, şirketin telekomünikasyon ve mobil operatörlerin artan bağlantı yönetimiyle ilgili zorlukların üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olabileceğini görmek mümkün oluyor.

Sergilenecek ürünler; Yeni BC2 uç nokta çözümü: Yeni özellikler, yeni UX/UI ve yeni isimlendirme eşliğinde yeni tüketici siber güvenlik platformu. Bağımsız uygulamalar; Kaspersky Safe Kids, Parola yöneticisi, VPN Secure Connection, iOS Security, Kaspersky. Akıllı Ev Güvenliği; Yönlendiricileri ve IoT cihazlarını korumak için yeni çözüm ve Kaspersky DNS Filtresi; Mobil operatörlerin ağlarındaki kullanıcıları korumaları için yeni aracısız çözüm.

Güvenlik Zirvesi'nin Altın sponsoru olarak Kaspersky, Endüstri Sahnesinde yeni mobil teknolojilerin ve hizmetlerin ortaya çıkışına dair düzenlenen bir dizi özel oturumda yer alacak.

2022 Mobil Güvenlik Manzarasına Bakış oturumunda (1 Mart 12: 45-13: 30 CEST- 14: 45: 15: 30 TSİ) açılış konuşmacısı olarak Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Araştırmacısı Daniel Creus yer alacak. Creus güvenlik tehditleri ortamı ve mobil ekosistemin altyapısını korumak için birlikte nasıl çalışabileceği konusunda bilgi ve tecrübesini paylaşacak.

MWC 2022 ana gündeminde yer alacak diğer önde gelen Kaspersky uzmanları şunlar: Kaspersky'de Kıdemli Veri Bilimcisi Vladislav Tushkanov, 2 Mart 11: 30-12: 14 CEST (13: 30-14: 14 TSİ) saatlerinde "Yapay Zekaya güveniyor muyuz?" başlığı altında güvenlik, mahremiyet ve etik üzerine odaklanacak. KasperskyOS Bilgi Güvenliği Analistleri Grubu Başkanı Maxim Dontsov,"'Tasarımdan İtibaren Güvenli" panel oturumunda IoT'nin küresel erişimi katlanarak büyürken birbirine bağlı cihazların ve hizmetlerin güvenliği hakkında konuşacak (2 Mart 14: 30-15: 15 CEST- 16: 30-17: 15 TSİ).

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Mobil Dünya Kongresi, Kaspersky, 28 Şubat, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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