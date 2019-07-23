Kaspersky: Parola hırsızı yazılımı mağdurları yüzde 60 arttı

Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky verilerine göre, parola hırsızlarından (PSW) etkilenen kullanıcı sayısı 2018'in ilk yarısında 600 binden azken, 2019'un aynı döneminde yüzde 60 artışla 940 binin üzerine çıktı.Parola hırsızları, kullanıcıların gizliliğini sabote etmek isteyen siber suçluların en sık başvurduğu silahlardan biri. Bu zararlı yazılımlar çeşitli yöntemler ile kullanıcıların web tarayıcılarındaki verileri topluyor. Genellikle çevrimiçi hesaplara erişim için kullanılan hassas bilgiler içeren bu veriler arasında kayıtlı parolalar, otomatik doldurma verileri ve kayıtlı ödeme kartları bulunuyor.Kaspersky, son altı ay içinde Avrupa ve Asya'da parola hırsızı faaliyetlerinin büyük oranda arttığını tespit etti ve bu zararlı yazılım türünün en çok Rusya, Hindistan, Brezilya, Almanya ve ABD'deki kullanıcıları hedef aldığını belirtti.En yaygın görülen parola hırsızı ise çok işlevli Azorult oldu. İncelemenin yapıldığı dönemde parola hırsızlarıyla karşılaşan kullanıcıların yüzde 25'inde Azorult tespit edildi.Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Alexander Eremin, "Modern tüketiciler internette çok aktifler ve günlük hayatlarında çoğu işi buradan hallediyorlar. Bu da dijital profillerin her geçen gün daha fazla veriyle dolmasına ve suçlular için cazip bir hedef haline gelmesine neden oluyor. Bu veriler çeşitli yollarla paraya dönüştürülebiliyor. Parola ve kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde saklayan tüketiciler favori çevrimiçi hizmetlerini, bilgilerini riske atmadan güvenle kullanabilirler. Asla yeteri kadar dikkatli olunamayacağı için bunu bir güvenlik çözümü kurarak da desteklemek gerek" dedi.Kaspersky, parolalarını ve diğer kimlik bilgilerini güvende tutmak isteyen tüketicilere, parolaları veya kişisel bilgileri, istemeden de olsa zararlı yazılımlara açık hale getirmemek için arkadaşlarla, ailelerle forumlarda veya sosyal medya kanallarında paylaşmamayı tavsiye ederken güncellemeleri de yüklemeyi aksatmamak gerektiğini belirtiyor.