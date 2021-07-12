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Kaspersky Password Manager, gelişmiş denetim özelliklerini hayata geçirdi - Son Dakika

Kaspersky Password Manager, gelişmiş denetim özelliklerini hayata geçirdi

12.07.2021 11:02
Kaspersky Password Manager, gelişmiş denetim özelliklerini hayata geçirdi, System.String[]

Kaspersky Password Manager, tüm platformlarda çeşitli iyileştirmeleri ve parolaların gücünü artıracak gelişmiş denetim özelliklerini hayata geçirirken, Windows sürümü yeni özellikler, müşterilerin tüm parolalarının durumunu ve güvenliğini izlemesini sağlayan özellikler eşliğinde daha kullanışlı...

Kaspersky Password Manager, tüm platformlarda çeşitli iyileştirmeleri ve parolaların gücünü artıracak gelişmiş denetim özelliklerini hayata geçirirken, Windows sürümü yeni özellikler, müşterilerin tüm parolalarının durumunu ve güvenliğini izlemesini sağlayan özellikler eşliğinde daha kullanışlı ve şeffaf hale geldi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şifreler, hesapların, kişisel verilerin ve dijital alandaki tüm faaliyetlerin anahtarını oluşturuyor. Bunlar aynı zamanda kişisel verilerle onu çalmaya çalışan saldırganlar arasındaki engeli de oluştururken, kişisel bilgileri korumanın etkili bir yolu, her hesap için güçlü ve benzersiz parolalardan geçiyor.

Ancak farklı parolaları hatırlamak son derece zor olurken, tüm kimlik bilgilerini kağıda veya akıllı telefondaki notlara yazmak güvenli bulunmuyor, tüm bunlar da parola yöneticilerinin önemini daha fazla açığa çıkarıyor.

Bu çerçevede Kaspersky Password Manager, kullanıcı deneyimini Windows'ta daha kolay, daha net ve daha şeffaf hale getirmek için birkaç önemli iyileştirmeyi hayata geçirdi.

Yeni gösterge panosu, kolay gezinme sekmeleri, gerçek zamanlı parola güvenliği ve kullanışlı önerilerle geliyor. Kullanıcıların en çok ihtiyaç duydukları girdileri el altında tutmalarına yardımcı olmak için eklenen "son" ve "favori" sekmeleriyle parola kasasında gezinme iyileştirildi.

Yeniliklerle parola güvenliğini yönetmek daha kolay hale geldi. Uygulama artık kullanımı kolay durum simgeleri eşliğinde parolaları gücüne göre gruplandırıyor. Ayrıca yeni özellikler arasında yer alan "Şifre güvenliği durum çubuğu", kullanıcıların şifre güvenliklerini gerçek zamanlı olarak takip etmelerine yardımcı oluyor.

Yeni "Uygulamaları doldur" seçeneği, kullanıcıların Kaspersky Password Manager girişlerine hızlı erişim sağlamak ve gerekli şifreleri arayabilmek için kısa yol tuşu kombinasyonları ayarlamasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar, Apple M1 işlemcili yeni Mac'lerde Kaspersky Password Manager'ı kullanabiliyor

Mac kullanıcıları artık Apple M1 işlemcili yeni Mac'lerde Kaspersky Password Manager'ı kullanabiliyor. Uygulama ayrıca Apple Silicon CPU'yu kullanan daha fazla cihaz için optimize edilirken, güncellenen sürüm daha kullanışlı ve kullanıcı dostu bir görünüme kavuştu.

Safari kullanıcıları artık kart numaralarını, adreslerini ve oturum açma verilerini doğrudan tarayıcı uzantısından kopyalayabilecek.

Yeni Kaspersky Password Manager, belgelerle çalışmak için mevcut seçenekleri de genişletti. Çok sayfalı belgeleri tarama özelliği ve hızlı belge içe aktarma seçeneği artık erişilebilir halde bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar birden fazla taramayı tek bir PDF'de birleştirebiliyor. Böylece müşteriler artık belgelerini hızlı ve güvenli bir şekilde saklayabiliyor.

Abonelik öncesi 14 günlük ücretsiz deneme sürümü hem Android hem iOS müşterileri için sunuluyor

Güncellenen Kaspersky Password Manager artık kullanıcıların verileri otomatik olarak doldurabileceği 10 tarayıcıyı ( Chrome, Opera, Firefox, DuckDuckGo dahil) destekliyor.

Daha önce yalnızca diğer platformlarda mevcut olan Parola Kontrolü, müşterilerin saklanan kimlik bilgilerinin sızdırılmış veri tabanlarında açığa çıkıp çıkmadığını ve parola güvenliklerini kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Yeni güncellemeler arasında Huawei cihazları için desteğin yanı sıra yeni bir karanlık mod da yer alıyor. Abonelik öncesi 14 günlük ücretsiz deneme sürümü hem Android hem iOS müşterileri için sunuluyor. Deneme süresi sonunda mobil uygulamadan aylık veya yıllık abonelik satın alınabiliyor. Güvenliği ihlal edilmiş parolalara sahip yeni durum çubuğu, her iki mobil platformda da mevcut bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kullanıcı hesabı bilgileri kişisel verilere erişime izin verdiği için siber suçlular tarafından en çok aranan şeylerden biridir. Aynı zamanda yetkilendirme gerektiren çevrimiçi hizmetlerin listesinde büyüme tüketiciler açısından riski artırıyor. Bankalar, mağazalar, çevrimiçi oyunlardaki hesaplar, eğitim kursları, sosyal ağlar.

Tüketicilerin bunu sorunsuz ve güvenli bir şekilde yönetmesine yardımcı olmak için şifre yöneticileri bir gereklilik haline geldi. Bu, herhangi bir cihazdan otomatik erişimle yalnızca parolaların değil, aynı zamanda değerli kişisel verilerin de şifreli olarak saklanmasını sağlıyor."

Kaspersky, Windows, Android, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky Password Manager, gelişmiş denetim özelliklerini hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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