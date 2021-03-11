Kaspersky, Piaggio Group ile ortaklığı kapsamında Aprilia Racing'in sponsoru oldu

Kaspersky, motosiklet yarışları tarihinin en başarılı takımlarından Aprilia Racing'in sponsoru oldu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik şirketinin logoları, 28 Mart'ta Katar'daki ilk yarıştan başlayarak 2021 sezonu boyunca takımın motosikletlerinde yer alacak.

Sponsorluk, Kaspersky'nin Aprilia'nın ana şirketi, Avrupa'nın en büyük scooter ve motosiklet üreticisi Piaggio Group ile olan ortaklığının bir parçası olarak yapılıyor.

Yeni sponsorlukla siber güvenlik tedarikçisi motor sporlarına katkıda bulunulacak. Kaspersky, şirketin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olan yetenekli yarışçıları uzun zamandır destekliyor. Kaspersky tarafından desteklenen küresel sporcu listesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kadın yarış pilotu Amna Al Qubaisi'nin yanı sıra Formula 1 yarışçısı Antonio Giovinazzi'yi de yer alıyor.

Aprilia sponsorluğu, Kaspersky'nin Piaggio Group ile yeni ortaklığının bir parçasını oluşturuyor. Böylece motosiklet üretiminde önemli şirketlerden birine, bir BT şirketinin kanıtlanmış uzmanlığına erişim ve teknolojinin sunabileceklerinden en güvenli şekilde yararlanma yeteneği sağlanıyor. Kaspersky, otomotiv siber güvenliğinde uzun zamandır bilinen bir isim ve on yıldan uzun süredir ünlü araç üreticileriyle ve araç bileşenleri geliştiricileriyle birlikte çalışıyor.

Aprilia Racing, Piaggio Grubunun gelişmiş teknolojik yüzünü yansıtıyor. Takım 28'i 2005 yılında Noale merkezli Piaggio Group'a katıldıktan sonra olmak üzere 54 dünya şampiyonluğuna imza attı. Aprilia Racing özellikle yeni yetenekleri bulup yetiştirmesiyle tanınıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky Ticari Faaliyetler Yöneticisi (CBO) Alexander Moiseev, şunları kaydetti:

"Kaspersky, mobilite endüstrisinin teknolojik ilerlemesini güvence altına almaya ve motor sporlarının geliştirilmesine kendini adayan bir şirket. Piaggio Group ve Aprilia ile farklı sektörlerde çalışmamıza rağmen sürekli iyileştirme, inovasyon ve yaptığımız işte en iyisi olma gibi ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu yeni ortaklığın tüm mobilite, otomotiv ve motosiklet topluluğu için faydalı olacağına inanıyorum."

Aprilia Racing Üst Yöneticisi (CEO) Massimo Rivola ise "Kaspersky'nin adının bu yıl Aprilia RS-GP üzerinde olması bizim için büyük bir onur. Yeni ortağımız motor sporlarında başarılı bir isim. MotoGP'nin bu alanda yeni bir meydan okumayı temsil edeceğinden eminiz. Kaspersky ve Aprilia Racing'in daha önce defalarca kanıtladıkları üzere, yetenekleri birlikte geliştireceğimize ve yarış ruhunu onurlandıracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.