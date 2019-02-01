Kaspersky Safe Kids Av-Test'ten Üç Onay Sertifikası Aldı

Çocukları internetteki tehlikelerden korumak için en iyi tercih: Kaspersky Safe Kids

Değerlendirmenin sonunda Kaspersky Safe Kids üç ONAY sertifikası aldı.

Küçük çocuklar internette daha fazla vakit geçirmeye başladıkça ebeveynler de onları çeşitli tehlikeler ve siber tehditlerden korumakla uğraşır hale geldi. Bu tehlikeler arasında uygunsuz içeriklere erişmek, siber zorbalıkla karşılaşmak veya özel verilerin habersiz paylaşımı gibi şeyler bulunuyor. Altı ila dokuz yaşlarındaki çocukların yarısından fazlası her gün internete giriyor. Türkiye'de ebeveynlerin %39'u çocuklarının internette ne yaptığını kontrol edemediğini düşünüyor. İşletim sistemleri yalnızca basit koruma araçları sunduğundan, ebeveynler çocuklarını gelişen ve büyüyen internet tehditlerine karşı korumak için daha iyi önlemler almak zorunda.

Piyasadaki en iyi çocuk koruma çözümlerinden biri olan Kaspersky Safe Kids; Windows, iOS ve Android işletim sistemlerindeki performansıyla bu üç sertifikayı almaya hak kazandı. AV-TEST; Windows 10 ve MacOS işletim sistemleri için geliştirilen 11 adet ebeveyn kontrolü aracı ile Android, iOS ve FireOS'teki 11 ebeveyn kontrolü uygulamasını değerlendirdi. Kaspersky Lab, sertifikaları bu değerlendirme sonucunda aldı.

Yapılan testlerde, üçüncü taraf çocuk güvenliği uygulamaları ve işletim sistemine dahil olan güvenlik araçlarının gençleri internette korumak için sunduğu filtreler ve ayarlar değerlendirildi. Bunlar arasında, siber zorbalığa karşı koruma, yetişkinlere yönelik içeriklere erişim kontrolü, özel verilerin aktarılmasına yönelik denetim, dijital cihazlarda geçirilen sürenin kontrol edilmesi, çevrimiçi para tuzaklarına karşı koruma, çocukların internet üzerinde kandırılmasına karşı koruma ve gizliliğin korunması yer aldı.

Günümüzde ebeveynler çocuklarını zararlı içerikler gibi tehditlere karşı korumakta zorlanıyor. Bu nedenle kapsamlı yazılımlara ihtiyaç duyuyorlar. Tam da bu amaçla geliştirilen Kaspersky Safe Kids masaüstü sürümü, rakiplerine ve işletim sistemindeki dahili araçlara kıyasla, çocukları zararlı web sitelerinden koruma konusunda çok daha etkili bulundu. Etkili bir filtreye sahip olan Kaspersky Safe Kids, yapılan testte 10 içerik kategorisinden yedisinde yetişkinlere yönelik materyalleri engelledi. Pornografi veya kumar siteleri gibi bilinen içerik türlerinin yanı sıra Kaspersky Safe Kids genellikle göz ardı edilen içerikleri de engelliyor ve ebeveynlerin içini rahat ettiriyor. Göz ardı edilen fakat Kaspersky Safe Kids tarafından engellenebilen içerikler arasında yasa dışı veri ve dosya paylaşımı, silah, mühimmat ve şiddet içeriklerine sahip siteler yer alıyor.

Testte ayrıca, Kaspersky Safe Kids uygulaması ve masaüstü sürümünün yalnızca daha fazla yasaklı siteyi engellemekle kalmayıp çocukları işletim sistemindeki dahili araçların yapabildiğinden daha çok güvenlik tehdidine karşı koruduğu da belirlendi. Bu tehditler arasında gizli veri aktarımı ve çevrim içi para tuzaklarına karşı koruma yer alıyor. Kaspersky Safe Kids masaüstü sürümü, çocukların internetteki bazı kişiler tarafından kandırılıp kötü emellere alet edilmesine karşı koruma konusunda onay sertifikası alan tek çözüm oldu. Yapılan bazı araştırmalara göre internette çocukları 45 dakikada kandırmanın mümkün olduğu dikkate alındığında, bu özellik ebeveynler için büyük önem taşıyor.

Kaspersky Lab Tehdit Araştırmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Timur Biyachuev konu hakkında şunları söyledi: "Kaspersky Safe Kids uygulamamızın AV-TEST'in onayını almasından mutluluk duyuyoruz. Bu sertifikalar, çocukları internette karşılaşabilecekleri tehditler ve durumlardan koruma kararlılığımızı güçlendiriyor. Bu tür bağımsız değerlendirmeler, tüketicilerin hangi güvenlik ürünlerine güvenebileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor."