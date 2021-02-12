Kaspersky "salgın döneminde 18-30 yaş gençleri" analiz etti - Son Dakika

Kaspersky "salgın döneminde 18-30 yaş gençleri" analiz etti

12.02.2021 11:21
Kaspersky

Kaspersky, 18-30 yaş genç yetişkinlerin, hane geliri düşük olanların ve yalnız yaşayanların salgın sırasında daha fazla yalnızlık hissiyle yüzleştiğini belirledi.

Kaspersky, 18-30 yaş genç yetişkinlerin, hane geliri düşük olanların ve yalnız yaşayanların salgın sırasında daha fazla yalnızlık hissiyle yüzleştiğini belirledi.

Kaspersky açıklamasına göre, sanal gerçeklik, yapay zeka ve robotik gibi teknolojiler aşk hayatında kendine yer bulmaya başladı. Kaspersky, giderek artan bu akımı inceleme altına aldı. İnsanlar daha az fiziksel temasla birbirileri arasındaki bağları korumaya çalışırken, yapay zeka, robot ve sanal ilişkilerde bir yükselişin eşiğine gelinmiş olabilir.

Kaspersky, yalnızlığın uluslararası etkisini ve bununla baş etmek için teknolojinin nasıl kullanıldığını ele aldı. Kaspersky 2020 "Aşk ve Yalnızlık" raporu, Avrupa'daki insanların yüzde 84'ünün salgın sırasında ailelerini, arkadaşlarını ve meslektaşlarını görememeleri nedeniyle eskisine göre daha yalnız hissettiklerini ortaya koydu.

İtalya, Avrupa'nın en yalnız hisseden ülkesi oldu

Yalnızlık salgın ile artmış olsa da salgın sırasında yalnız hissettiğini söyleyen 10 kişiden dördü salgın ve karantina öncesinde de aynı şekilde hissediyordu. 18-30 yaş arası genç yetişkinler, hane geliri düşük olanlar ve yalnız yaşayanlar salgın sırasında daha fazla yalnızlık hissiyle yüzleşti. Gençler, insanlarla teması teknoloji aracılığıyla gidermeye çalıştı. Araştırmalar, insanlarla temastan kopmanın 18-24 yaşındakilerin yüzde 64'ünü, 25-34 yaşındakilerin yüzde 66'sını daha fazla teknoloji kullanmaya yönlendirdiğini gösterdi.

İtalya, Avrupa'nın en yalnız hisseden ülkesi oldu. İtalya'da yaşayanların yüzde 59'u en azından bazı zamanlarda yalnız hissettiğini ifade etti. 2020 araştırması, katılımcıların dörtte birinden fazlasının başkalarına yardım ederek veya topluluk girişimlerinin bir parçası olarak yalnızlıkla mücadele ettiğini ortaya koydu. Bu oran Portekiz'de yüzde 35'e kadar yükseldi.

Baby Boomer ve Silent Generation nesli de yalnızlıkla baş etmek için teknolojiye yöneldi. Bu grubun yüzde 64'ü yalnızlıklarla mücadelede teknolojinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Bazı uzmanlar 2050 yılına kadar robotlarla ilişkilerin, hatta evliliklerin normal sayılacağını tahmin ediyor.

Yapay Zeka, Kaspersky, İtalya, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky 'salgın döneminde 18-30 yaş gençleri' analiz etti - Son Dakika Ekonomi


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