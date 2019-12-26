Kaspersky Secur'IT Cup öğrenci yarışmasının kazananlarını açıkladı - Son Dakika
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Kaspersky Secur'IT Cup öğrenci yarışmasının kazananlarını açıkladı

6 saat önce

Kaspersky, global yarışması Secur'IT Cup'2019 uluslararası öğrenci yarışmasının kazananlarını açıkladı.

Kaspersky Secur'IT Cup öğrenci yarışmasının kazananlarını açıkladı, System.String[]

Kaspersky, global yarışması Secur'IT Cup'2019 uluslararası öğrenci yarışmasının kazananlarını açıkladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın katılımcıları 10 bin dolarlık ödül kazanma şansının yanı sıra kendilerine benzer öğrencilere karşı yarışma ve sektörde çalışmanın nasıl olduğuna dair fikir edinme fırsatı ediniyor. Bu yıl farklı akademik geçmişlerden gelen öğrenciler ve genç araştırmacılar geleceğin üç önemli sektörünü (finans, otomotiv ve makine öğrenimi) etkileyen mevcut siber güvenlik sorunlarını çözmeye yönelik projeler sundu. Projelerin arasında yazılım ve donanım prototipleri, kod parçaları ve araştırma tabanlı politikalar yer aldı.

Yarışmanın son etabı Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen Kaspersky Academy İş Ortağı Zirvesi'nde gerçekleşti. Bahreyn, Bangladeş, Kanada, Çekya, Danimarka, Almanya, Hindistan, İran, Rusya Federasyonu, Singapur, İspanya ve Ukrayna'dan toplam 27 katılımcı finale davet edildi. Bunların 24'ü projelerini Kaspersky ve sektör uzmanlarından oluşan jüriye sundu.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsü'nden Sploit00n ekibi yarışmayı "Malwario" adlı projesiyle kazandı. Yapay zeka tabanlı gelişmiş bir sistem olan Malwario, bilinmeyen zararlı yazılımları donanım hızlandırmayla birlikte tespit ediyor.

Elde ettikleri başarı hakkında konuşan Eugene Antipin, "Takım olarak böyle harika bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. İyi projeleri ve sunumları olan birçok takım vardı. Bence bu tür etkinlikler genç araştırmacılara fikirlerini jüriye anlatmak, eleştirileri dinlemek ve projelerini ilerletmek için mükemmel fırsatlar sunuyor. Ayrıca çok güzel bir şehir olan Lizbon'da düzenlenen organizasyonun mükemmel olduğunu söylemem gerek. Burada sahnede olmak benim için bir onur, herkese teşekkür ederim." dedi.

"Genç yetenekleri bir araya getiriyoruz"

Plymouth Üniversitesi Dekan Yardımcısı, BT Güvenliği Profesörü ve jüri üyesi Steven Furnell ise, "Finalistlerin sunumları son derece kaliteliydi. Sistemleri koruma altına alıp gelecekte karşılaşabileceğimiz tehditlerle mücadele edebilecek çeşitli yenilikçi fikirler sundular. Çalışmalarını uygularken ve anlatırken izledikleri profesyonel standartlar ve teknik başarılar beni etkiledi. Çoğunun siber güvenlik alanında harika birer geleceğe sahip olacağına inanıyorum ve projelerinin nasıl ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Kaspersky Academy Direktörü Denis Barinov yarışma hakkında şunları söyledi:

"Secur'IT Cup, akademimizin en önemli projelerinden biri. Siber güvenlik alanında çalışan genç yetenekleri dünyanın dört bir yanından toplayıp bir araya getiriyoruz. Bu gençler burada yeni şeyler öğreniyor, çevre ediniyor ve birbirleriyle yarışıyor. Bu tür yarışmaların yeni fikirlerin kaynağı olduğuna ve global iş birliğinin en sonunda dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz."

Açıklamaya göre, ikinci ve üçüncü sırada gelen projeler de etkinlikte ödül kazandı. Singapur Teknoloji Enstitüsü'nden PengFei Yu ve ekibi N0H4T, "Otomatik Android Mobil Uygulama Gizleyicisi" projesiyle ikinci oldu. Ekip, 6-9 Nisan'da Barselona'da düzenlenecek Kaspersky Güvenlik Analistleri Zirvesi 2020'ye tüm seyahat masrafları karşılanarak katılacak. Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Marius Benthin ise "Kod Stilini İnceleyerek Zararlı İkilileri Sınıflandırma" adlı projesiyle üçüncü oldu ve Avrupa'da düzenlenecek bir siber güvenlik konferansına ücretsiz katılma hakkı kazandı.

Kaspersky, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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