Kaspersky, siber güvenlik uzmanlık kiti Endpoint Security Cloud Pro'yu piyasaya sundu - Son Dakika

Kaspersky Endpoint Security Cloud'un yeni sürümü, otomatik yanıt seçenekleri ve genişletilmiş güvenlik kontrolleri seti dahil olmak üzere gelişmiş yeni özellikler içeriyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojileri (BT) çalışanları üzerinde yakın zamanda yapılan bir araştırma, altyapıların karmaşıklığındaki artışın ve güvenlik uzmanlığını geliştirme ihtiyacının küçük ve orta ölçekli işletmelerin BT güvenliğine daha fazla harcama yapmasının en önemli iki nedeni olduğunu gösterdi.

Kaspersky, şirketlere bulut çözümü kolaylığıyla ve gelişmiş eğitimin ek maliyetlerinden kaçınarak, giderek karmaşıklaşan çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmek için gelişmiş teknolojileri kullanma fırsatı sağlamak üzere Endpoint Security Cloud Pro'yu piyasaya sürdü.

Algılama ve yanıt özelliği

Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus'ta yer alan ve kullanıcıların yüzde 80'i tarafından etkinleştirilen Kök Neden Analizi özelliğinin benimsenmesi, derinlemesine olay inceleme işlevine yönelik yüksek pazar talebini kanıtlıyor. Ürünün ikinci versiyonunda bulunan bu özellik, yakalanması zor saldırıları tespit edip ortadan kaldırabiliyor.

Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, yöneticilerin yalnızca bir saldırının yayılma yolunu görselleştirmesine değil, aynı zamanda yalnızca birkaç tıklamayla yanıt vermesine olanak tanıyan ve şirketin koruma kapasitesini artıran Endpoint Detection and Response'u da içeriyor.

Bu yeni seçenekler sayesinde kullanıcılar dosyaları karantinaya alabiliyor, ağ içinde daha fazla yayılmayı durdurmak için ana bilgisayarları izole edebiliyor ve Tehlike Göstergelerini (IoC)[2] tarayabiliyor. Bu sayede bir bilgisayarda bir saldırı algılanır ve durdurulursa, bir yönetici bu güvenlik ihlalinin göstergelerini diğer cihazlarda bulabiliyor.

Tek tıkla siber güvenlik eğitimi

BT Çevrimiçi için yerleşik Siber Güvenlik (CITO) eğitimi, kullanıcı için yalnızca bir ürün kılavuzundan fazlasını sunuyor. Ayrıca, kullanıcıya temel BT güvenlik süreçlerini yönetmek için gereken becerileri sağlıyor. Program BT uzmanları için tasarlandı ve mevcut iş sorumluluklarından uzaklaşmadan, aranan bir siber güvenlik uzmanı olma fırsatı sunmak için geliştirildi. Tüm eğitim programlarına güvenlik yöneticisi web konsolu üzerinden tek bir tıklamayla erişmek mümkün oluyor. Programın altı modülü, simüle edilmiş bir ortamda alıştırmalar ve etkileşimli ödevler eşliğinde hem teorik hem pratik bölümler içeriyor.

Güvenlikle ilgili çeşitli ek özellikler

Son yıllarda saldırı yüzeyi azaltma yöntemlerine veya "dayanıklılığa" dair artan bir odaklanma söz konusu oluyor. Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, kullanıcıların Cihaz ve Web Denetiminden yararlanarak güvenlik ilkelerini uygulamalarına izin veriyor. Yeni Pro sürümü, Uygulama kontrolü ve Uyarlamalı Anomali Kontrolüyle bu yetenekleri güçlendiriyor.

Uyarlamalı Anomali Kontrolü özelliği, davranış analizine dayalı otomatik ayarlama zekasıyla birlikte kural engellemenin basitliğini sunuyor. Tipik kullanıcıların davranışını incelemek ve öğrenmek için makine öğrenimi teknikleri uygulanarak, çözümün kuruluşun uç noktalarında olağandışı senaryoları engellemesini sağlıyor.

Uygulama kontrolü, kullanıcının bilgisayarında bir uygulamanın başlatılmasına ve yönetilmesine izin veriyor ve seçilen hizmetlere erişimi kısıtlayarak bilgisayar bulaşma riskini azaltan ilgili bir kurumsal güvenlik politikası izliyor.

Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, bir cihazın kaybolması veya çalınması durumunda uzaktan veri silme özelliklerini destekliyor. Bunun yanı sıra klavyeyi taklit eden virüslü USB cihazlarının bilgisayara bağlanmasını engelleyen BadUSB saldırı önleme bileşenine de sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Alexander Korobko, "Siber güvenliğin, dijital dönüşümlerden geçmekte olan ve aynı anda süreçlerini ve hizmetlerini güvence altına alırken yeni trendlere hızla uyum sağlaması gereken çevik işletmeler için ana önceliklerden biri olması gerektiğine inanıyoruz. Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, bu kuruluşlara tek ve uygun maliyetli bir çözüm içinde en güncel, uygun siber güvenlik teknolojilerini sunmak için geliştirildi." ifadelerini kullandı.