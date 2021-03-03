Kaspersky, siber uzayda güvenliği geliştirmek için Cigref ile bir araya geliyor - Son Dakika

Kaspersky, siber uzayda güvenliği geliştirmek için Cigref ile bir araya geliyor

03.03.2021 11:05
Kaspersky, siber uzayda güvenliği geliştirmek için Cigref ile bir araya geliyor, System.String[]

Büyük Fransız şirketleri ve kamu idarelerinin dijital birliği Cigref ile siber güvenlik şirketi Kaspersky, Siber Uzayda Güven ve Güvenlik için Paris Çağrısı'nın bir parçası olarak 6. Çalışma Grubu'na (WG6) eş başkanlık ediyor.

Büyük Fransız şirketleri ve kamu idarelerinin dijital birliği Cigref ile siber güvenlik şirketi Kaspersky, Siber Uzayda Güven ve Güvenlik için Paris Çağrısı'nın bir parçası olarak 6. Çalışma Grubu'na (WG6) eş başkanlık ediyor.

Kaspersky'nin açıklamasına göre, çalışma grubu, siber uzayda güvenlik düzeyini iyileştirmek üzere somut çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Hızlı dijitalleşme, toplumları ve ekonomiyi dönüştürürken yenilik ve ekonomik ilerleme için büyük fırsatlar sunuyor. Ancak şirketlerin ve kuruluşların dijital altyapılarının güvenliğiyle ilgili riskleri de beraberinde getiriyor. Bunların başında siber güvenlik ve güvenle ilgili sorunlar geliyor. Cigref ve Kaspersky, farklı aktörler, kullanıcılar, tedarikçiler ve kamu kurumları arasında teknolojilere ve bilgi iletişim teknolojileri tedarik zincirlerine olan güvenin güçlendirilmesine katkıda bulunacak iş birliği çabalarının geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Kasım 2018'de başlatılan Siber Uzayda Güven ve Güvenlik için Paris Çağrısı (Paris Call for Trust and Security in Cyberspace), kendi alanında dünyanın en büyük çok paydaşlı girişimi olarak 1.100'den fazla kamu ve özel destekçiyi, şirketi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisini bir araya getiriyor. Paris Çağrısı, eyaletler, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde siber uzayın güvenini, güvenliğini ve istikrarını güçlendirmek üzere tasarlandı. Paris Çağrısı'nın bir paydaşı olan Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, siber uzayda küresel düzeyde istikrarı sağlamaya yönelik fırsatları ve araçları araştırmak için 6 ayrı çalışma grubu kurdu. Bunlardan çalışma grubu 6, Paris Çağrısı'nın destekçilerinin siber güvenlik seviyelerini iyileştirmelerine yardımcı olacak somut araçları önermeyi amaç edindi. Bu grubun eş başkanlığını veri dünyasının jeopolitiği üzerine araştırmalar yapan GEODE'nin uzman desteği eşliğinde Cigref ve Kaspersky yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paris Çağrısı Cigref Temsilcisi Arnaud Coustilliere, Paris Çağrısı'nın bir destekçisi olan Cigref'in çalışma gruplarının oluşturulması için Avrupa ve Dışişleri Bakanlığını desteklediğini, şu anda da bu çalışmaya operasyonel bir boyut kazandırmaya odaklandığını belirtti.

"Çok paydaşlı Paris Çağrısı'nı destekliyoruz"

Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky de "Siber uzayda istikrar için anahtar niteliğinde bir girişim olan çok paydaşlı Paris Çağrısı'nı destekliyoruz. Küresel Şeffaflık Girişimimiz (GTI) doğrultusunda, yaşam döngüsü güvenliğine ilişkin 6 ilkeyi destekleyen çabalarımızı endüstrinin, akademi ve sivil toplum uzmanlarının katılımıyla sürdüreceğiz. Böylece siber uzayın güvenliğini ve direncini artırmak için somut araçlar geliştirilmesine yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Fransa Dijital İlişkiler Elçisi Henri Verdier ise "Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Paris Çağrısı'nın destekçileriyle iş birliği içinde grubunun çalışmalarını yönlendirmek için Cigref ve Kaspersky'ye güvenmekten memnuniyet duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, WG6, öncelikli olarak ürün güvenliği ve paydaşların hesap verebilirliği konusundaki mevcut girişimleri haritalayarak güven ve güvenlik konusunu ele alacak. Bu, mevcut küresel çabaları tekrarlamadan bilgi iletişim teknolojileri tedarik zinciri güvenliği hakkında tartışmaların sürdürülmesine olanak tanıyacak. Grup çalışmaları sırasında, dijital güvenlik üzerine OECD politika önerileri ve "Dijital Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği" ve Cenevre Diyaloğu çıktı belgesi gibi mevcut uygulamaların, girişimlerin ve önerilerin üzerinden geçecek. Bunlara olası boşlukları ve uygulama zorluklarını belirleyen diğer girişimler ilave edilecek. Ayrıca, Paris Çağrısı topluluğuyla birlikte daha fazla inceleme ve tartışma için sonuçları ve önerileri masaya yatıracak.

Çalışmanın Paris Çağrısı topluluğuna yönelik daha geniş bir sunum, 2021 Paris Barış Forumu'nda yapılacak. WG6, Paris Çağrısı'nı destekleyen tüm kuruluşlara açık.

Kaspersky, Fransa, Paris, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, siber uzayda güvenliği geliştirmek için Cigref ile bir araya geliyor - Son Dakika Ekonomi


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