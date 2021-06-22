Üye Girişi
Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı saldırılarının iki katına çıktığını tespit etti - Son Dakika

Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı saldırılarının iki katına çıktığını tespit etti

22.06.2021 11:24
Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı saldırılarının iki katına çıktığını tespit etti, System.String[]

Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı saldırılarının iki katına çıktığını tespit etti.

Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı saldırılarının iki katına çıktığını tespit etti.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, e-posta sahtekarlığı, kullanıcıları kandırarak saldırgana fayda sağlayacak eylemlerde bulunmak için meşru görünen sahte e-postaların oluşturulmasını içeriyor. Burada amaç kötü amaçlı yazılım indirmek, sistemlere veya verilere erişim sağlamak, kişisel ayrıntıları ele geçirmek veya para aktarmak olabiliyor.

Çoğu zaman, sahte e-postalar şirketlerin itibarını riske atan saygın kuruluşlardan geliyormuş gibi görünüyor. Sahte e-postalar daha büyük, çok aşamalı saldırıların öncüsü de olabiliyor.

Nisan-Mayıs 2021 arasında, toplam e-posta saldırılarının sayısı neredeyse iki kat artarak 4 bin 440'tan 8 bin 204'e çıktı. Bu tür saldırılar çeşitli şekillerde gerçekleştiriliyor. En kolayı, "meşru alan adı sahtekarlığı" olarak adlandırılıyor.

Bu yöntem sahte e-postayı gerçeğinden ayırt etmeyi inanılmaz derecede zorlaştıran "Kimden" başlığına sahtecilik yapılan kuruluşun etki alanının eklenmesiyle gerçekleştiriliyor. Ancak şirket daha yeni posta kimlik doğrulama yöntemlerinden birini uyguladıysa, saldırganların başka bir yönteme başvurması gerekiyor. Bu, saldırganların e-postayı gönderen kişiyi taklit ederek, yani e-postayı şirketin gerçek bir çalışanı tarafından gönderilmiş gibi göstererek "görünen ad sahtekarlığı" biçiminde olabiliyor.

Daha karmaşık kimlik sahtekarlığı saldırıları benzer etki alanları üzerine kurgulanıyor. Burada saldırganlar, meşru kuruluşlarınkine benzeyen belirli kayıtlı etki alanları kullanıyor.

Bir örnekte saldırganlar, Alman posta şirketi Deutsche Post'tan (deutschepost.de) gelmiş gibi görünen bir e-posta gönderdi. Mesaj, bir paketin teslimatı için ödeme yapmanız gerektiğini iddia ediyor. Ancak bunu yapmak için bağlantıya tıkladığınızda sadece 3 avro kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda kart bilgileri dolandırıcılara teslim edilmiş gibi oluyor.

Daha yakından incelendiğinde kullanıcılar alan adındaki yazım hatasını fark edebiliyor, böylece e-postanın sahte olduğunu anlayabiliyorlar. Ancak Unicode sızdırma ile bu mümkün olmayabiliyor.

Unicode, etki alanlarını kodlamak için kullanılan bir standart. Ancak alan adları Latin olmayan öğeler içerdiğinde bu öğeler Unicode'dan başka bir kodlama sistemine dönüştürülür. Sonuç olarak kod düzeyinde iki alan adı farklı görünebilir. Ancak e-postalar gönderildiğinde, her ikisi de gerçekmiş gibi görünür.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Roman Dedenok, şunları kaydetti:

"Siber suçlular tarafından kullanılan diğer bazı tekniklerle karşılaştırıldığında kimlik sahtekarlığı ilkel bir yöntem gibi görünse de çok etkili olabilir. Ayrıca bunlar kimlik hırsızlığına ve iş kesintilerine ve önemli parasal kayıplara yol açabilen daha karmaşık bir iş e-postası güvenliği (BEC) saldırısının yalnızca ilk aşamasını da oluşturabilir. İyi haber şu ki bir dizi sahteciliğe karşı koruma çözümü mevcut ve iş e-postanızı güvende tutabilecek yeni kimlik doğrulama standartları var."

Kimlik sahtekarlığı saldırılarının meydana gelebileceği farklı yollar ve nasıl güvende kalınacağı hakkında Securelist'te daha fazla bilgi edinilebiliyor.

Kurumların kimlik sahtekarlığına kurban gitme riskini azaltmak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

"Kurumsal e-postanız için SPF, DKIM veya DMARC gibi bir e-posta kimlik doğrulama yöntemlerini benimseyin. E-posta güvenliği konusunu kapsayan bir güvenlik farkındalığı eğitim kursu uygulayın. Çalışanlarınızı, tanımadıkları bir kişiden e-posta aldıklarında gönderenin adresini her zaman kontrol etmelerine ve diğer temel kuralları öğrenmeleri konusunda eğitmeye yardımcı olur. Microsoft 365 bulut hizmetini kullanıyorsanız burayı da koruma altına alın. Kaspersky Security for Microsoft Office 365, güvenli iş iletişimleri için özel bir kimlik sahtekarlığı önleme özelliğine sahiptir."

Kaspersky, Microsoft, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı saldırılarının iki katına çıktığını tespit etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak 11:41 HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:18 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul
10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı         
11:27
Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı         
11:18
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı         
10:54
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi         
10:43
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 11:51:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı saldırılarının iki katına çıktığını tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement