Kaspersky ve AVL SFR'den güvenli otonom sürüş kontrol birimi - Son Dakika

Kaspersky ve AVL SFR'den güvenli otonom sürüş kontrol birimi

Kaspersky, otomotiv sektörüne yönelik yeni KasperskyOS'un, AVL Software and Functions GmbH (AVL SFR) tarafından geliştirilen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (ADAS) elektronik kontrol birimine (ECU) başarıyla entegre edildiğini duyurdu.

Kaspersky ve AVL SFR'den güvenli otonom sürüş kontrol birimi, System.String[]

Kaspersky, otomotiv sektörüne yönelik yeni KasperskyOS'un, AVL Software and Functions GmbH (AVL SFR) tarafından geliştirilen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (ADAS) elektronik kontrol birimine (ECU) başarıyla entegre edildiğini duyurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, ECU, hem prototip üretimi hem de seri üretim için açık ve özelleştirilebilir bir gelişim platformu sunuyor.

KasperskyOS ile çalışan bu birim, güvenli tasarımıyla öne çıkıyor.

Örnek ürün, güvenli işletim sistemi ADAS bileşenleri arasındaki iletişimi ve tüm otonom araç işlevlerini koruma altına almak için tasarlandı.

Güvenlik özelliklerinin bir parçası olarak KasperskyOS, başta fark edilmeyen veya sistem güncellemeleriyle eklenen işlevlerin kötüye kullanılamayacağını ve otonom araçların performansını etkilemeyeceğini garanti altına alıyor.

Araçlarda otomasyon sistemleri, seyahat deneyimini ve yol kapasitesini geliştirip sürüşle geçecek süreyi serbest zamana dönüştürerek insanların hayatlarını iyileştirmeyi hedefliyor ancak bu teknolojiye şüpheyle yaklaşanların en büyük endişeleri arasında güvenlik yer alıyor.

Kötü niyetli kişilerin arabanın kontrolünü ellerine aldığı birçok vakanın yaşanması, fiziksel güvenliği sağlamak için siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Kaspersky; teknoloji geliştirme, simülasyon ve test alanlarında dünyanın en büyük bağımsız otomotiv mühendisliği şirketinin bir üyesi olan AVL SFR ile iş birliğine girerek ADAS işlevine sahip araçların güvenliği için çözüm ve hizmet geliştirmeye devam ediyor.

AVL SFR tarafından geliştirilen yeni bir ECU platformunu baz alan ADAS ECU'da, 2 adet yüksek performanslı SoC işlemci ve bir güvenlik denetleyicisi bulunuyor. Bu birim, kameralara, LIDAR'a ve ilgili diğer bileşenlere bağlanarak birçok özellik sunuyor.

Donanım platformu ayrıca Controller Area Network ve otomotive özgü ethernet standartlarına destek vererek araç içindeki cihazlar arasında güvenli bağlantı sağlıyor.

Daha önce yaşanan birçok vakada saldırganların geliştiricilerin farkında olmadığı kod hatalarından yararlandığı tespit edildi.

Modern araçlar çok karmaşık sistemlerden meydana geldiği için tüm bileşenlerin güvenliğini sağlamak kolay değil, bu nedenle bu tür hatalar oluşabiliyor. Ayrıca, bu sistemler düzenli bir şekilde güncellendiğinden bir bileşende yapılan değişikliğin tüm aracın çalışmasını etkilemeyeceğinden emin olmak gerekiyor.

KasperskyOS, bileşenleri birbirinden ayırarak istenmeyen karışıklıkların yaşanmasını önlüyor. Tüm elektronik bileşenler arasındaki etkileşimler Kaspersky OS içindeki Kaspersky Security System tarafından kontrol ediliyor. Bu sistem, tüm süreçlerin yanı sıra işletim sistemi ile bileşenler arasındaki iletişimi de izliyor.

"Güvenliği ve emniyeti birleştiren bir sistem geliştirdik"

Otomotiv yazılımı mimarileri için ortak standartlar belirlemeyi hedefleyen AUTOSAR'a dahil olan Kaspersky ayrıca, Kaspersky Automotive Adaptive Platform adlı bir yazılım geliştirme kiti hazırladı.

AVL SFR, bu yazılım geliştirme kiti ile otomatik ve hatta sürücüsüz araçlar için uygulamalar geliştirebiliyor.

Bunlar arasında otomatik sürüş özellikleri, güvenlik sistemi denetleyicisi ve durum takibi gibi uygulamalar yer alıyor.

Bu kit ayrıca AUTOSAR Adaptive gereksinimlerine uygun ve değişikliğe gerek duymadan KasperskyOS ile çalışabilen başka yazılımların da geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Kaspersky Automotive Adaptive Platform kullanıma hazır hale geldi ve AVL SFR kendi otomatik sürüş uygulamasını çeşitli otomobil şirketlerine sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Birimi Müdürü Grigory Sizov, "Kısmi kontrollü otonom araçlarda sürücünün, yolcuların ve yayaların güvenliğini sağlamak çok önemli. Aracın yazılımında açıklar olsa bile KasperksyOS işletim sistemi bunlardan yararlanmak isteyenleri engelleyerek zararı önlüyor. AVL SFR ile iş birliği yaparak birlikte geliştirdiğimiz otonom sürüş kontrol birimi gerçekten heyecan verici. Güvenliği ve emniyeti birleştiren bir sistem geliştirdiğimiz için gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AVL SFR Emniyet ve Güvenlik Ürün Segmenti Müdürü Dirk Geyer de "ADAS ECU gibi bağlantılı ve yüksek performanslı kontrol birimlerinin karmaşık ve gelişmiş işlevleri, işletim sistemi düzeyindeki bütünsel bir güvenlik temeliyle koruma altına alınmalı. Otomotiv sektörüne yönelik KasperskyOS, tam da bu şekilde tasarlanmış. Bu işletim sistemi, tüm bu kontrol sistemleri için güvenlik, gizlilik ve güvenilirlik sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky, Araç, SFR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky ve AVL SFR'den güvenli otonom sürüş kontrol birimi - Son Dakika Ekonomi

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