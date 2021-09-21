Kaspersky ve Axoft, Türkiye'deki kurumsal büyümeyi desteklemek üzere iş birliklerini genişletiyor

Kaspersky, dijital teknolojiler ve hizmetler sağlayan küresel kanal uzmanı olan Axoft'un Kaspersky'nin kurumsal güvenlik çözümlerinin Türkiye'deki yetkili distribütörü olmasını sağlayacak bir ortaklık anlaşması yaptığını duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Axoft, iş birliği kapsamında özellikle kurumsal çözüm satışlarına odaklanacak. Şirket halihazırda Kaspersky'yi Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri topraklarında dağıtıyor. Yeni bölgenin eklenmesi, şirketin satış ağını artık yurt dışına da yaydığı ve Türkiye'deki ürün portföyünü genişlettiği anlamına geliyor.

Axoft, partnerlerinin işlerini büyütmelerine ve müşterilerinin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için Kaspersky çözümleriyle büyük ölçekli projelerde satış öncesi, teknik destek, pazarlama, ortak hizmetler gibi tüm kaynaklarının yanı sıra siber güvenliğe dair deneyim ve bilgi birikimini kullanmayı planlıyor. Bu bütünsel yaklaşım, çeşitli ve benzersiz lider uç nokta koruması ve karmaşık ve gelişen dijital tehditlerle mücadelede bir dizi özel güvenlik çözümü ve hizmetini içeren Kaspersky'nin kapsamlı güvenlik portföyüne de uygun.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Amir Kanaan, "Axoft'un Türkiye distribütörümüz olarak atandığını onaylamaktan mutluluk duyuyoruz. Axoft, Kaspersky ürünlerini Rusya ve BDT'de dağıtma konusunda sağlam bir geçmişe sahip. Bu nedenle anlaşmayı yeni bölgeyi kapsayacak şekilde genişletmek mantıklı bir hareket. Bu ortaklık, Türkiye ve dünyadaki işletmeler için daha güvenli kurumsal ortamın geliştirilmesine katkıda bulunma vizyonumuzu ve taahhüdümüzü güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Kanaan, Türkiye'de Axoft ile ortaklık kurma nedenlerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Axoft'un bölgede zaten varlığı ve kaynakları mevcuttu. Yeni ürün ve hizmetlerin eklenmesi de bundan faydalanacaktır. Axoft ekibi, Kaspersky'nin yeni sektörleri ve müşterileri desteklemek için satışlarını ve teknik erişimini artırmasını sağlayacak. Axoft, Kaspersky'nin dünyanın hem Avrupa hem de Asya bölgelerindeki en stratejik distribütörlerinden biri olduğu için Kaspersky ürünlerini ve hizmetlerini yeni bölgeye taşımak adına çok iyi bir konumda."

Axoft Stratejik Geliştirme Direktörü Evgeny Kurtukov ise yeni iş birliği anlaşmasına ilişkin olarak, "15 yılı aşkın bir süredir Kaspersky ile Rusya'da ve diğer ülkelerde başarıyla çalışıyoruz. Bu yıl Türkiye'deki iş birliği alanımızı genişlettiğimiz için mutluyuz. Kaspersky ile ortaklığımız, Axoft'un ortaklarımıza ve müşterilerimize kurumsal siber güvenlik için en gelişmiş çözümleri sunmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.