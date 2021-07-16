Kaspersky ve Fnatic global ortaklığını duyurdu

Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky ile espor markası Fnatic, global ortaklığını duyurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky ve Fnatic, çok kanallı dijital içerik kampanyaları ve bir dijital etkinlik serisi de dahil olmak üzere çok sayıda ortak girişime imza atacak. Ayrıca Kaspersky markası, Fnatic Rising League of Legends takımının formalarında yer alacak.

Kaspersky, yıllardır espor ve oyunların geliştirilmesine kendini adadı. Şirket, etkinliklere ve şampiyonalara sponsorluk yapıyor ve oyuncuların özel ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini sürekli geliştiriyor.

Kaspersky'nin temel tüketici ürünleri, etkinleştirildiğinde taramaları ve güncellemeleri durduran, herhangi bir bildirim görüntülemeyen, oyuncuyu rahatsız etmeyen veya CPU kaynağını fazla tüketmeyen bir özellik olan Oyun Modu'na sahip bulunuyor.

Ortaklık, Kaspersky'nin Fnatic ile iş birliği içinde geliştirilen bir dizi etkinlik ve içerik parçasıyla hayata geçirmeyi planladığı yeni "Korkusuz Oyun" yaklaşımının temelini oluşturuyor. İş birliği sayesinde Kaspersky ve Fnatic, siber güvenliğin önemi ve espordaki rolü hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, oyun oynamayı gerçekten korkusuz hale getirmek için tamamen korunulduğundan emin olmak gerektiğini belirterek, "Bunu yalnızca küresel bir siber güvenlik şirketi olduğumuz için değil, aynı zamanda birçok Kaspersky çalışanı hevesli oyuncular olduğu için biliyoruz. Oyuncuların ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlıyor ve teknolojinin getirilerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Fnatic ile iş birliği yaparak dünyanın önde gelen espor ekiplerinden birinin hedeflerine ulaşmasını desteklemekten, aynı zamanda daha geniş bir oyun kitlesi için ürünlerimizi daha da geliştirmek üzere profesyonel espor topluluğundan daha fazla şey öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fnatic Üst Yöneticisi (CEO) Sam Mathews ise "Esporda siber güvenliğin önemi hakkında dünya çapındaki hayranlarımıza ve oyunculara böylesine önemli bir mesaj vermek için Kaspersky ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Kaspersky'nin korumalı ve korkusuz oyun misyonu Fnatic'in misyonuyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Üzerinde çalıştığımız şeyi size göstermek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaklık kapsamında üretilecek içerik, aktivite ve dijital etkinlikler Kaspersky ve Fnatic dijital kanallarında yayınlanacak. Diğer bilgilerin yanı sıra oyuncuların siber tehditlerden nasıl kaçınabilecekleri, oyun içi varlıkları nasıl güvence altına alabilecekleri ve oyunun hızlı ve kesintisiz kalmasını nasıl sağlayabileceklerine dair en iyi uygulamalar paylaşılacak.