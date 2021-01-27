Kaspersky ve Waterfall, OT ağ korumasını iyileştirmek için çözüm uyumluluğunu sağladı

Kaspersky, endüstriyel ağları daha güvenli hale getirmek için Waterfall Security Solutions ile güçlerini birleştirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Endüstriyel CyberSecurity for Networks ile Waterfall for Intrusion Detection Systems birlikteliği; müdahaleci olmayan endüstriyel ağ envanteri, tehdit algılama ve ağ saldırılarına karşı donanım destekli koruma sağlıyor.

Endüstriyel işletmelerin, operasyonel teknolojiye (OT) bağlı ağ dijitalleştirmesiyle ortaya çıkan siber güvenlik zorluklarına karşı koyabilmesi gerekiyor. Kuruluşların yüzde 55'i nesnelerin internetinin endüstriyel kontrol sistemlerindeki (ICS) güvenlik durumunu değiştireceğinden emin olduklarını belirtiyor. Hem Kaspersky hem de Waterfall tarafından sunulan ürünler, ağ tehditlerine karşı zamanında ve uygun maliyetli koruma sağlamasıyla öne çıkıyor. Bu nedenle bu iki ürünün uyumunu sağlamak, endüstriyel kuruluşlar açısından büyük önem taşıyor.

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, OT ağlarındaki anormallikleri ve izinsiz girişleri tespit ederek endüstriyel işletmelerin endüstriyel süreçler üzerindeki olumsuz etkileri önlemesine olanak tanıyor. Waterfall for Intrusion Detection Systems, ağ saldırı sensörlerinin fiziksel operasyonlar için herhangi bir risk olmadan OT ve ICS ağlarına bağlanmasını ve bunları izlemesini sağlıyor. Waterfall ve Kaspersky mühendislerinden oluşan ekip, bu ikiliyi bir araya getirecek nihai çözümün hem teknolojik hem de operasyonel faydalar sağlaması için kapsamlı uyumluluk testleri gerçekleştirdi.

Bu avantajlar, güvenlik ve ağ operasyon merkezlerinin (NOC) görünürlüğünü tamamen izole edilmiş endüstriyel kontrol sistemi (ICS) ağlarına genişletmeyi, herhangi bir şüpheli etkinlik için ağ trafiğinin gerçek zamanlı analizini sağlama ve endüstriyel ağları kurumsal izlemeye bağlama becerisini içeriyor. Böylece güvenlik duvarına sahip bağlantıların ortaya koyduğu risk olmaksızın altyapıları analiz ediyor ve uyarıyor.

"Endüstriyel ağ izleme, bütünsel bir OT güvenlik süreci oluşturmanın ana önlemlerinden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Industrial CyberSecurity Çözüm Mimarisi Grup Müdürü Sergey Paltov, Kaspersky olarak güvenlik tehditleri ve anormallikler için endüstriyel ağ izlemeyi bütünsel bir OT güvenlik süreci oluşturmanın ana önlemlerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "Waterfall ve Kaspersky teknolojilerinin sertifikalı uyumu, müşterilerimize endüstriyel ağları ek bir OT çevre koruması seviyesiyle izleme, analiz ve uyarı altyapılarına bağlama konusunda güven verecektir." ifadesini kullandı.

Waterfall Security Solutions Baş İş Geliştirme Sorumlusu Ran Pedhazur da şunları kaydetti:

"Güvenlik ve ağ operasyon merkezlerinin görünürlüğünü endüstriyel kontrol sistemi ağına genişletmek, genellikle endüstriyel ağların güvenliğini sağlamakla görevli kurumsal güvenlik ekiplerinin attığı ilk adımdır. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks ile endüstriyel ağ trafiğini ve anormallikleri görünür kılan bu önemli işlev için tek yönlü güvenlik ağ geçitlerinin sağlanmasında Kaspersky ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."