"Kaspersky Web Traffic Security"nin yeni sürümü çıktı

Kurumsal BT ağlarını web tabanlı tehditlere karşı koruyan "Kaspersky Web Traffic Security" çözümünün yeni sürümü ortaya çıktı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, yeni sürüm artık daha geniş müşteri taleplerini karşılamak için ayrı bir uygulama ve yazılım aracı olmak üzere iki farklı seçenek halinde sunuluyor.

Kaspersky Anti Targeted Attack ile entegrasyon sayesinde koruma özellikleri de artan ürün, gelişmiş web tehditlerini daha önceden tespit edebiliyor.



Kaspersky araştırmacılarına göre, bu yılın ikinci çeyreğinde 717 milyon web saldırısı tespit edildi. Saldırılarda reklam yazılımları, fidye yazılımları ve kurumsal ağlara kimlik avı, sosyal mühendislik veya güvenilmeyen web kaynaklarında dolaşma gibi yollarla sızan gelişmiş tehditler gibi farklı zararlı yazılım türleri kullanılıyor.



Ağ geçidi koruması sayesinde şirketler çok sayıda tehdidi henüz uç noktalara ulaşmadan engelleyebiliyor. Böylece kullanıcıları ve sistem yöneticilerini rahatsız eden uyarı sayısı azalıyor ve uç nokta güvenliği ürünü kullanılmayan veya güncellenmemiş cihazlar da koruma altında oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, şunları kaydetti:

"Ayrı kurulum senaryoları sayesinde şirketler kendi kaynaklarına veya BT ağ mimarilerine uygun koruma yöntemini seçebiliyor. Bu ayrıca iş ortaklarımıza yeni kullanım senaryoları da sunuyor. Örneğin, yönetilen hizmet sağlayıcıları portföylerine web trafiği güvenliği eklemek için her şeyi birlikte sunan aracımızın yeni biçiminden yararlanabilir. Kolay kurulan ve ölçeklendirilebilen, birden fazla kullanıcının yararlanabildiği uygulama ile de artan müşterilerine ek koruma için web trafiği güvenliğini bir hizmet olarak kolayca sunabilirler."

-Farklı talepler için farklı çözümler

Ürünlerin kurulum ve kullanımını farklı taleplere sahip şirketler için daha verimli hale getirmek isteyen Kaspersky, şimdi çözümünü yazılım aracı veya ayrı bir uygulama olarak iki farklı seçenek halinde sunuyor.

Kullanıma hazır yazılım aracı, ara sunucusu önceden yapılandırılmış güvenli ağ geçidini hızla kullanmaya başlamak isteyen şirketlere hitap ediyor. Kullanıcılar aracın arayüzü üzerinden ara sunucuyu yönetebiliyor ve yapılandırmayla uğraşmıyor.

Kaynak yönetimi imkanı ve esnek yapılandırma seçenekleri sunan Kaspersky Web Traffic Security uygulaması ise daha özelleştirilmiş bir çözüm arayan ve farklı siber güvenlik ürünlerini dikkatli bir şekilde entegre etmek isteyen şirketlere yönelik özellikler taşıyor.

Belirli bir bant genişliğini korumak için gereken sistem gereksinimleri karşılandığı takdirde uygulama ayrı bir sunucuya ihtiyaç duymuyor. Diğer uygulamalarla birlikte kurulabilen ürün, diğer ağ geçidi bileşenlerinden ayrı olarak yapılandırılıyor.

Kaspersky Web Traffic Security'nin koruma özellikleri Kaspersky Anti Targeted Attack ile çift yönlü API tabanlı entegrasyon ile güçlendirildi.

Böylece her iki çözüme de sahip olanlar saldırıları daha önceden tespit edebiliyor ve gelişmiş web tehditlerine otomatik müdahaleden yararlanabiliyor. Şüpheli dosyalar analiz için otomatik olarak Kaspersky Anti Targeted Attack sistemine gönderiliyor.

Sistem, gelişmiş tehdidin ortaya çıkardığı zararlı faaliyeti dosyalar, komut iletimleri, yükler ve çalınan verileri inceleyerek ortaya çıkarıyor ve saldırıyı ilk evrelerinde engelliyor.