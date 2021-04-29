Kaspersky, yazılım tanımlı araçlar için "izlenmesi gereken satıcı" olarak gösterildi - Son Dakika

Kaspersky, yazılım tanımlı araçlar için "izlenmesi gereken satıcı" olarak gösterildi

29.04.2021 10:47
Kaspersky, yazılım tanımlı araçlar için

Gartner, "Market Trends: Software-Defined Vehicles Will Disrupt the Automotive Supply Chain- Pazar Eğilimleri: Yazılım Tanımlı Araçlar Otomotiv Tedarik Zincirini Değiştirecek" başlıklı raporunda Kaspersky'yi KasperskyOS nedeniyle yakından izlenmesi gereken satıcılar arasında listeledi.

Gartner, "Market Trends: Software-Defined Vehicles Will Disrupt the Automotive Supply Chain- Pazar Eğilimleri: Yazılım Tanımlı Araçlar Otomotiv Tedarik Zincirini Değiştirecek" başlıklı raporunda Kaspersky'yi KasperskyOS nedeniyle yakından izlenmesi gereken satıcılar arasında listeledi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Gartner'ın "Market Trends: Software-Defined Vehicles Will Disrupt the Automotive Supply Chain" raporu, geleceğin yazılım tanımlı araçlarının tedarik zincirini kapsayan teknoloji hizmet sağlayıcılarını bilgilendirmek için hazırlandı.

Söz konusu rapor, geleceğin yazılım tanımlı araçlarının eğilimlerini analiz ediyor ve otomotiv tedarik zincirini değiştiren en son teknoloji hizmet sağlayıcılarını öne çıkarmayı hedefliyor.

Rapor, yazılım tanımlı araçlar ve bunların arkasındaki mevcut piyasa eğilimlerini incelerken, raporda Kaspersky izlenmesi gereken satıcılar arasında yer alıyor.

Gartner, raporunda Kaspersky'nin mikrokernel işletim sistemi KasperskyOS'i "Uygulamaların işlevselliğini artırarak, otomobil üreticilerinin farklı uygulamaları kendi cihazlarına dağıtmalarını kolaylaştıracak bir hiper yöneticiye sahip araç işletim sistemlerine bir örnek" olarak nitelendirdi.

Verilen bilgiye göre, KasperskyOS tarafından desteklenen Kaspersky Automotive Adaptive Platform, gelişmiş bir özel yazılım geliştirme kiti (SDK) olarak öne çıkıyor.

Telekomünikasyon, dijital kokpit, sürücü yardımı ve otopilot sistemleri gibi yazılım tanımlı araçlarda kullanılan çeşitli elektronik kontrol üniteleri için güvenli ve uyumlu çözümler oluşturulmasına olanak tanıyor.

Kaspersky Automotive Adaptive Platform ile oluşturulan yazılım, siber saldırılara, iletişim kesintilerine, istismar edilebilir eski yazılımlara ve güvenilmeyen üçüncü taraf bileşenlere karşı koruma sağlıyor.

Böylece yeni nesil araç sistemleri için tüm güvenlik açıklarına karşı çözüm ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Birimi, Ulaşım ve Otomotiv Endüstrisi İş Geliştirme Müdürü Evgeniya Ponomareva, "Yazılım tanımlı araçlar, motor ve frenlerden eğlence ve navigasyon sistemlerine kadar her şeyi kontrol eden bilgisayarlardan oluşuyor. Her yıl üretilen on milyonlarca otomobilin siber güvenliğini sağlamak, onları güvenilir ve güvenilir kılmak açısından kritik önem taşıyor. Kaspersky Automotive Adaptive Platform sayesinde, otomobil üreticileri, güvenliğin emin ellerde olduğunu bilerek ürünlerinin işlevselliğine odaklanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, Otomobil, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, yazılım tanımlı araçlar için 'izlenmesi gereken satıcı' olarak gösterildi - Son Dakika Ekonomi


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