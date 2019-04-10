Kassam'dan Filistinli Tutuklular İçin "İsrailli Esirlere Misilleme" Talimatı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, ellerindeki İsrailli esirlere Filistinli tutukluların gördüğü muamelenin aynısını uygulayacaklarını belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, ellerindeki İsrailli esirlere Filistinli tutukluların gördüğü muamelenin aynısını uygulayacaklarını belirtti.



Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli tutukluların yaşadığı sıkıntılar karşısında, ellerinde bulunan İsrailli askerlere de aynı şekilde davranılacağını ifade etti.



Ebu Ubeyde, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Düşman tarafından alınan esirlere baskı yapılması ve Filistinli tutukluların gördüğü muamelenin aynısının uygulanması yönünde talimat verdik. İşgal güçlerine sesleniyoruz: İsrail, Filistinli tutuklular ve ailelerine kötü muameleye devam ettiği sürece direnişin elindeki İsrailli esirlere daha önce Gilad Şalit'e davranıldığı gibi davranılmayacak. İsrail Şalit'e nasıl davrandığımızı çok iyi biliyor."



Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla, 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.



İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında Rimon Cezaevi'nde yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine önceki gün yaklaşık 150 Filistinli tutuklu, hak ihlallerini protesto için süresiz açlık grevine başlamıştı.



Filistinli tutuklular, sağlığa zarar veren cezaevlerindeki sinyal kesici cihazların kaldırılmasını, Gazze'deki tutuklular için aile ziyaretlerinin yeniden başlamasını, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, baskınların sonlandırılmasını, tıbbi ihmallerin sona ermesini ve şartların iyileştirilmesini talep ediyor.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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