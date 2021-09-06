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Kassam Tugayları Filistinli 6 tutuklunun İsrail hapishanesinden kaçışını "kahramanca eylem" olarak niteledi - Son Dakika

Kassam Tugayları Filistinli 6 tutuklunun İsrail hapishanesinden kaçışını "kahramanca eylem" olarak niteledi

06.09.2021 13:51
Kassam Tugayları Filistinli 6 tutuklunun İsrail hapishanesinden kaçışını

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 6 Filistinli tutuklunun İsrail hapishanesinden tünel kazarak firar etmesini kutladı.

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 6 Filistinli tutuklunun İsrail hapishanesinden tünel kazarak firar etmesini kutladı.

Filistinli tutukluların İsrail'in kuzeyinde bulunan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden kaçmasıyla ilgili Kassam Tugaylarından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalcinin gözü önünde tırnaklarıyla özgürlüklerini geri kazanan ve zulüm duvarlarından kurtulan kahraman bir grup mücahidin bu kahramanca eylemini kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Kassam Tugayları, tutukluların serbest kalması için çalışmanın her Filistinlinin görevi olduğunu, İsrail askerlerinin esir alınması ve esir takası yapılmasının ise direniş güçlerinin vazgeçilmez stratejisi olduğunu kaydetti.

Filistinli tutukluların zor koşullar altında özgürlüklerini geri kazanma girişiminin, direnişin yönteminin doğruluğunu kanıtladığı belirtilen açıklamada, bu tutukluların korunmasının tüm Filistin halkının kutsal görevi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Vaadimizi yineliyor ve tüm tutuklulara, 'Özgürlüğünüze kavuşmanız boynumuzun borcudur. Zincirlerinizi kırmak görevimiz ve sorumluluğumuzdur' diyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistinli 6 tutuklu bu sabah, İsrail'deki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın, cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004 yılında açıldığı ifade ediliyor.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kassam Tugayları Filistinli 6 tutuklunun İsrail hapishanesinden kaçışını 'kahramanca eylem' olarak niteledi - Son Dakika


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