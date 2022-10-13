Son Dakika | Kassam Tugayları, İsrail'e 8 yıldır siber saldırı düzenleyen birime sahip olduğunu açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Elektronik Savaş - Siber Silah" adında İsrail'e karşı 8 yıldır siber saldırı yürüten bir birimi olduğunu duyurdu.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail'in geçen yıl mayıs ayındaki saldırılarında hayatını kaybeden Hamas yöneticilerinden Cuma et-Talha için anma töreni düzenlendi.
Törende konuşan Hamas yöneticisi Zekeriya Ebu Muammer, "Elektronik Savaş - Siber Silah Birimi'nin kurulmasında, oluşumunda ve geliştirilmesinde önemli görevler alan Talha, düşmanın sisteminin hayati unsurlarına yapılan saldırıları şahsen yönetti." dedi.
Siber Silah biriminin 2014 yılında kurulduğunu aktaran Ebu Muammer, birimin daha önce İsrail'in uyarı sistemine saldırı düzenlediğini ve kontrolü ele geçirdiğini kaydetti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.
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