Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kassam Tugayları, İsrail'e 8 yıldır siber saldırı düzenleyen birime sahip olduğunu açıkladı - Son Dakika

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