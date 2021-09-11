Kassam Tugayları: İsrail ile firari tutukluların serbest kalmayacağı bir esir takası anlaşması yapılmayacak - Son Dakika

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile Gilboa Hapishanesi'nden kaçan Filistinli firarilerin serbest kalmayacağı yeni bir takas anlaşması yapmama sözü verdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı el- Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Özgürlük tüneli kahramanları başları dik bir şekilde tekrar özgür olacaktır. Yeni bir takas anlaşmasının ancak bu kahramanların serbest bırakılmasıyla gerçekleşeceğine dair söz veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ebu Ubeyde ayrıca şunları kaydetti:

"Özgürlük tüneli kahramanlarının yeniden tutuklanması, onların onurlu çalışmalarının gerçekliğini örtmez. İsrail, güvenlik birimlerinin utancını ve rezaletin boyutunu gizleyemez. Özgürlük tüneli kahramanları özgürlüklerine yeraltından kavuşmuşlarsa onlara ve diğer tutsaklarımıza, Allah'ın izniyle en kısa zamanda yerin üstünden kurtulacaklarının sözünü veriyoruz."

İsrail güçlerinin hapishaneden kaçan 6 Filistinli tutuklunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan yakınlarına baskı yapması konusunda uyarıda bulunan Ebu Ubeyde, "Cenin kampı ve direnişçileri yalnız değiller. Düşmanın onlara saldırmasına izin vermeyeceğimizi, onlara karşı dini ve milli görevimizi yerine getireceğimizi teyit ediyoruz." dedi.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı. Dün ise mahkumlardan 4'ünün yakalandığı duyurulmuştu.