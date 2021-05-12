Kassam Tugayları İsrail'in Dimona ve Aşdod kentleri ile gaz platformunu roketlerle hedef aldı - Son Dakika

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki Dimona ve Aşdod kentleri ile Gazze açıklarındaki bir gaz platformunu onlarca roketle hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Dimona kentine 15, Aşdod kentinde de 50 roket atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

"Gazze açıklarındaki Siyonistlere ait gaz platformuna da roket atışları gerçekleştirdik." denilen açıklamada, söz konusu gaz platformuna atılan roket sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail, Kassam Tugaylarının Gazze'den fırlattığı roketlerin can kaybına veya maddi hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 200 kişinin yaralandığını bildirmişti.