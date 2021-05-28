Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında ikinci askeri geçit törenini gerçekleştirdi - Son Dakika

Törende, Kassam mensupları ağır makineli tüfekler ve keskin nişancı silahları taşıdı. İsrail kentlerini bombalamada kullanılan roketleri taşıyan kamyonlar da törende yerini aldı.

Tören, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım ve Filistin direnişinin İsrail'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirildi.

Törene katılan Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın gelişi ve halk ile selamlaşması

Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım