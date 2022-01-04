Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız! - Son Dakika

Hayranlarının taktığı lakapla tanınan Kassandra, asgari ücretten sonra emekli maaşına yapılacak yüzde 30 zammı da bilerek birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. Kassandra bu sefer de 2022 yılının Ocak ve Şubat ayında olacakları açıkladı.

VAKA SAYILARI ÇIĞRINDAN ÇIKACAK

2022 yılının Ocak ve Şubat ayında olacakları da açıklayan ünlü astrolog Kassandra "Korona virüsün aşısı bulunduğunda da bitmeyeceğini söyleyen ender kişilerden biriydim. Şimdi ise Omicron varyantının bu seneye damgasını vuracağını üzülerek açıklıyorum. Vaka sayısı öyle bir artacak ki tedbirler birbiri ardına açıklanacak. Türkiye'de ise kapanma görmüyorum. Bunda esnafın ısrarı etkili olacak. Bu varyant okullara da sıçrayacak. Sınıflarda öğrenciler tek tek rahatsızlanacak. Buna rağmen eğitim devam edecek. Sınıf kapatmalar bile olacak ama eğitim yine de devam ettirilecek. Belki her okuldaki öğrencilerin yarısı hastalanacak ama yüz yüze eğitim sürdürülecek. Vaka sayısı Avrupa ülkelerini bile geride bırakabilir. Hele yılbaşı gecesi Taksim'e maske takmadan, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çıkanları görünce bu yorumu yapmak için astrolog olmaya bile gerek yok" dedi.

"DOĞAL AFETLER BİRBİRİ ARDINA YAŞANACAK"

Ocak ve Şubat ayında sel, toprak kayması ve çığ düşmelerine de değinen Kassandra "Küremde gördüklerime inanamadım. Ardından istihareye yattım orada da benzer şeyleri gördüm. Tabiat ana bu yıl biz insanlardan adeta intikam alacak. Doğal afetler birbiri ardına yaşanacak. Can kayıpları çok fazla olacak. Türkiye de bu doğal afetlerden nasibini alacak. Ama can kaybı olmaması en büyük temennim" dedi.

DOLAR ORTAMI KOLLUYOR

Dolardaki yükselişe de değinen Kassandra "Devlet dolar kurunu çıkartmamak için elindeki tüm parayı piyasaya sürüyor. Ama taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini de küremde gördüm. Dolar şu an Everest Dağı'nın yamacında bekliyor. Bir dağcı tırmanmaya başlamadan önce nasıl hava durumuna bakıp start verirse dolar da aynı durumda. Ortamı kolluyor. Ben tırmanışa geçeceğini gördüm. Bu ay açıklanacak faiz oranları düşürülürse tırmanış hızlanır. Ama faiz yükseltilirse ufak da olsa dolarda düşüş yaşanır. Faize müdahale olacağını sanmıyorum. Enflasyonun yüzde 36 olduğu bir ülkede faizin bu kadar düşük olması akıllara durgunluk veriyor" dedi.

ÜNLÜ KAHİN NELERİ BİLDİ? İŞTE DETAYLARI

Ünlülerin astroloğu Kassandra'nın, son yazısındaki kehanetleri aynen çıkmıştı. Kaleme aldığı yazısında Kassandra, orman yangınları hız kesmeden devam edeceğini belirtmişti. Çanakkale merkeze bağlı Kemel Köyü'nde orman yangını çıktı. O ayın 20'sinde çıkan bu yangından sonra bir çok ilimizde de orman yangınları haber konusu oldu.

Ünlü astrolog, kabusların süreceğini belirterek bir uçak kazası yaşanacağını, ardından da şiddetli bir deprem olacağını ifade etmişti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da içinde 6 mürettebat bulunan UH-60 Kara Şahin adlı askeri helikopter, Vaupes Bölgesi'nde radardan kayboldu. Amazon ormanları üzerinde irtibatın kesildiği helikopteri arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.