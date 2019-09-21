Son Dakika Haberleri: Kassanov, Başkonsolos Akıncı'ya Ahıska Türklerinin son durumunu anlattı
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Kassanov, Başkonsolos Akıncı'ya Ahıska Türklerinin son durumunu anlattı

13 dakika önce

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Almatı Başkonsolosu olarak atanan Ali Rıza Akıncı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Ahıska Türkleri hakkında bilgiler aktardı.

Kassanov, Başkonsolos Akıncı'ya Ahıska Türklerinin son durumunu anlattı, System.String[]

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Almatı Başkonsolosu olarak atanan Ali Rıza Akıncı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Ahıska Türkleri hakkında bilgiler aktardı.


Genel Başkan Kassanov, Başkonsolos Ali Rıza Akıncı'ya, Kazakistan'da yaşayan Ahıskalı Türklerin durumu, sayısı ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kazakistan'ın ekonomik ve politik durumunun değerlendirildiği ziyarette, Kassanov ayrıca DATÜB faaliyetleri ile ilgili de Akıncı'yı bilgilendirdi.


Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ise ziyaretlerinden dolayı Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a teşekkür etti.


Ziyaret ile ilgili açıklama yapan DATÜB Genel Başkanı Kassanov, "Sayın Başkonsolosumuz, buraya gelmeden önce hem Kazakistan hem de DATÜB ile ilgili kapsamlı bilgiye sahipti. Bizim faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı yakinen takip ediyordu. Yaptığımız çalışmalardan dolayı bizi hem tebrik etti hem de bize teşekkür etti" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
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