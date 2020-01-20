Kassanov'dan 20 Ocak 1990 faciasını anma mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kassanov'dan 20 Ocak 1990 faciasını anma mesajı - Son Dakika

Kassanov'dan 20 Ocak 1990 faciasını anma mesajı

6 saat önce

Dünya Ahıska Türk Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, Azerbaycan tarihine 'Kanlı Ocak' olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili mesajı bir anma mesajı yayımladı.

Kassanov'dan 20 Ocak 1990 faciasını anma mesajı, System.String[]

Dünya Ahıska Türk Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, Azerbaycan tarihine 'Kanlı Ocak' olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili mesajı bir anma mesajı yayımladı.


Kassanov mesajında, "Azerbaycan, bağımsızlık mücadelesinde akıllara kazınan bu tarihi hiç unutmadık. Çünkü 20 Ocak, Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşma yolunda tarihine kaydedilmiş en önemli ve en acı günlerinden biridir. O gece Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda 130'un üzerinde silahsız sivil, Sovyet Ordusu tarafından katledilmiştir. Azerbaycan için bağımsızlık ateşinin yakıldığı o gece, tarihe 'Kanlı Ocak' olarak geçti" ifadelerini kullandı.


Yıllarca sürgün acısı yaşayarak vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini, 70 binden fazla Ahıskalı Türkün yaşadığı Azerbaycan'ın acısını kendi acıları olarak benimsediklerini dile getiren Kassanov, "Ahıskalıların bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirirken, 20 Ocak 1990 gecesi günahsızca katledilen bağımsızlık şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Sinop'ta Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık fabrika açıldı Havaalanında olay çıkartan Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:07:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kassanov'dan 20 Ocak 1990 faciasını anma mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]