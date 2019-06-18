Son Dakika Haberleri: 'Kassel'e baktığımızda Halit Yozgat'ı hatırlıyoruz'
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'Kassel'e baktığımızda Halit Yozgat'ı hatırlıyoruz'

1 saat önce

STEINMEIER, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 2000 ile 2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlere işaret ederek, ülkenin yakın geçmişindeki örneklerin, her olayın ivedilikle ve kapsamlı...

'Kassel'e baktığımızda Halit Yozgat'ı hatırlıyoruz', System.String[]
STEINMEIER, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 2000 ile 2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlere işaret ederek, ülkenin yakın geçmişindeki örneklerin, her olayın ivedilikle ve kapsamlı aydınlatmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti. Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley ise Lübcke cinayetini akıl almaz bir suç olayı olarak niteleyerek, " Kassel'e baktığımızda elbette Halit Yozgat cinayetini hatırlıyoruz" dedi.

Frank Watler Steinmeier

Federal Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturmayı yürütmesinin doğru olduğunu ifade eden Barley, başsavcılığın hızlı bir şekilde soruşturma yapması ve olayın yoğun bir şekilde incelenmesinin NSU cinayetlerinden çıkarılan dersin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Angela Merkel

'KAPSAMLI ŞEKİLDE AYDINLATILMALI'

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Meseberg kentinde düzenlediği basın toplantısında, olaya ilişkin tüm şüphelerin incelenmesi gerektiğini belirterek, "Olayın arka planının hızlı bir şekilde aydınlatılması için Federal Başsavcılığın soruşturmayı yürütmesi doğru ve önemlidir" değerlendirmesinde bulundu. Soruşturmanın devam ettiğine işaret eden Merkel, nihai bir değerlendirme yapmak için olayın kapsamlı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek mermi sıkılarak öldürülen Bölge Valisi Lübcke'nin cinayetine ilişkin 45 yaşındaki Alman vatandaşı Stefan E. hafta sonu gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, şüpheli Stefan E.'nin cinayeti aşırı sağcı motivasyonla işlediğinin varsayıldığını açıklamıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:28 
Kassel, Güncel
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