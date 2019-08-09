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Kastamomonu'da bayram tatili yolunda kaza: 2'si ağır 6 yaralı

16 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların içinde olduğu otomobil ile tır çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kastamomonu'da bayram tatili yolunda kaza: 2'si ağır 6 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların içinde olduğu otomobil ile tır çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı için yola çıkan Sefa Cansız (22) yönetimindeki 34 AIU 25 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde aynı yönde ilerleyen, Caner Dinç (26) yönetimindeki 04 D 6350 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Cansız (22) ile otomobilde yolcu olarak bulunan, Mustafa Emir Şahin (2), Cemre Yağmur Şahin (7), Songül Şahin (27), Nurgül Cansız (22) ve Ali Şahin (30) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurgül Cansız ve Ali Şahin burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma tamamen kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştuğu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 Karayolunda trafik normale dönerken kaza hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KASTAMONU
Kurban Bayramı, Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
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