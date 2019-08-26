Son Dakika Haberleri: Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi
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Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi

1 saat önce

Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi.

Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi, System.String[]

Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi.

Kastamonu Belediyesi toplantı salonunda çekilen kuraya Kastamonu Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Futbol İl Temsilcisi Serdar Akın Badioğlu, saha komiserleri başkanı Zafer Ayaz ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

16 Kasım'da başlayacak Kastamonu 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Çatalzeytin, Yurdum Gençlik, Yolspor, Seydiler, Ormanspor, Devrekani Belediye Gençlik, Taşköprüspor, Cide Belediyespor, Bozkurt Belediyespor ve Tosyaspor mücadele edecek.

Adem Keloğlu, kulüplere yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Kazasız, olaysız, fair-play çerçevesinde bir sezon olsun. Takımlarımıza başarılar dilerim." dedi.

Serdar Akın, Kastamonu, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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