Kastamonu, 28 değeri ile Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde yarışacak

Gastronomi alanında iddialı olan Kastamonu, 28 değeri ile coğrafi işaretli ürünler zirvesine katılacak.



Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediye Başkanlığı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Kastamonu'nun 28 ürünü ile katılacak. Cumhurbaşkanı Eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, 19-20-21 Eylül'de Ankara'da, "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" gerçekleştirilecek. Kastamonu bu zirveye siyez bulguru, simidi, çekme helva, taş baskısı, simit tiridi, pastırma, sarımsak, kuyu kebabı, etli ekmek, hindi banduması, kara çorba, pirinci olmak coğrafi işaretli 10 ürünü ile katılacak.



Ayrıca Kastamonu, coğrafi işaret çalışmaları süren kestane balı, siyez unu, örme fanila, üryani eriği, yaş tarhana, kestane balı, Araç soğanı, ceviz helvası, cırık tatlısı, fındık şekeri, Şehit Şerife Bacı mantısı, Göce çorbası ve Tosya kıstısı olmak üzere 18 ürününün de tanıtımını sağlayacak. Zirve kapsamında üreticiler, coğrafi işaretler ile ilgili çalışmalar yürüten kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderleri gibi tüm paydaşların tecrübe ve görüşlerinin paylaşılacağı bir konferans programı düzenlenecek. Zirvenin aynı zamanda ürünlerini tanıtmak ve ticari işbirlikleri kurmak isteyen katılımcılar için "Coğrafi İşaretler İhtisas Fuarı", yerli ve yabancı uluslararası alım heyetleri ile İkili İş Görüşmeleri (B2B Görüşmeler) ve Eğitim Programları gibi organizasyonlar olacak.



Ankara'da düzenlenecek, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılarak yöresel ürünlerini tanıtacaklarını söyleyen Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Coğrafi işaretlerimizin çoğalmasıyla marka bilinci ve önemi de arttı. Günümüzde kalitenin, lezzetin, doğallığın, yöreselliğin ve gelenekselliğin ön plana çıkması ve tercih sebebi olması, yakın gelecekte bölge üreticimize daha büyük getiri sağlarken, markalarımıza aranan ürün niteliği sağlayacaktır" dedi. - KASTAMONU