Kastamonu 3. sayfa: Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Kastamonu 3. sayfa: Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi

08.08.2022 08:23

Kastamonu haber... Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi Şişli'de yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi

İSTANBUL - Şişli'de yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralan olmazken, ufak çaplı maddi hasarlar meydana geldi.

Kaza, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Piyale Bulvarı Okmeydanı Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 4 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

Kazazedeler yol kenarında polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yol ortasında duran araçlar ise adeta başka kazalara davetiye çıkardı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu 3. sayfa: Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu 3. sayfa: Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi - Son Dakika
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