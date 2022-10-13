Kastamonu 3. sayfa haberleri: Kastamonu'da polis ekiplerinden kaçak tütün operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 2 ev ve 1 iş yeri ile 1 depoda yapılan aramalarda çok miktarda tütün, makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli, 1 şüpheli hakkında ise idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve yan sigara ürünleri bulundurulduğu belirlenen 2 ev, 1 işyeri ve 1 depoda arama yapıldı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 130 adet tabanca fişeği, 3 adet elektronik sigara sarma makinası, 6 bin 460 adet doldurulmuş makaron, 15 bin 350 adet boş makaron, 29 kilogram açık kıyılmış tütün, 9 paket nargile tütünü, 6 kilogram nargile melası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli, 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. - KASTAMONU