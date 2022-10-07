Düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
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Düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 35'e yükseldi

07.10.2022 11:21

Düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 35'e yükseldi Düğünde zehirlenen vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen, aralarında damadın da bulunduğu 35 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 35'e yükseldi

Düğünde zehirlenen vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen, aralarında damadın da bulunduğu 35 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenen 35 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Akgüney köyünde meydana geldi. İnebolu ilçesine bağlı Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi. Bir süre sonra damat ile 35 davetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Yemekten ve köy çeşmesinden numune alındı, sonuç beklenmektedir"

İlçede yaşanan olayla ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İnebolu ilçesine bağlı Akgüney ve Doğanören köylerinde ikamet etmekte olan vatandaşların Akgüney köyü Fidipse Mahallesi'nde yapılan düğün merasimine katıldığı, düğünde ikram edilen tavuk ve pilavın Doğanören köyünde hazırlanmış olduğu ve bunların tüketimi sonrasında bulantı ve kusma şikayetleri ile 35 kişinin İnebolu Devlet Hastanesi aciline başvurduğu tespit edilmiştir. Başvuran 35 kişinin tedavileri İnebolu Devlet Hastanesi'nde yapılmış olup şifa ile taburcu edilmişlerdir. Olayda sevk ve yoğun bakım ihtiyacı görülmemiştir. Vefat meydana gelmemiştir. Başvuran hastalardan alınan öyküden bahsedildiği gibi yemekten şüphe duyulmuş olup, İl Tarım Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Doğanören köyü köy çeşmesi ve Akgüney köyü şebeke suyundan su numuneleri alınıp Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Sonuç beklenmektedir. Durum Sağlık Müdürlüğümüz ve Kaymakamlık yetkililerince sabaha kadar koordineli bir şekilde takip edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, İnebolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika

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