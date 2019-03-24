Son Dakika Haberleri: Kastamonu 3 Uzman Çavuşun Hayatını Kaybettiği Kaza, Araç Kamerasında

Kastamonu 3 Uzman Çavuşun Hayatını Kaybettiği Kaza, Araç Kamerasında

32 dakika önce

Kastamonu'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Devrekani- Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani ilçesinden Kastamonu yönüne giden Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon takla atarken, otomobil ise şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobildeki uzman çavuşlar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA, ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, yolda seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, Emre Tarlacı yönetimindeki otomobilin kontrolden çıktığı, çarptığı kamyonun takla attığı, otomobilin ise şarampole uçtuğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:38 Kaynak: DHA

Devrekani, Kastamonu, Güncel
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