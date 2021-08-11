Üye Girişi
KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi - Son Dakika

KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi

11.08.2021 18:35

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.

Kara yolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.

Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı.

Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AA ekibi sel nedeniyle kapanan kara yolunu drone ile görüntüledi.

Sel bölgesine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların dün akşam Abana ve Bozkurt ilçelerinde su basmalarına neden olduğunu söyledi.

Gece boyu yağan yağmur nedeniyle Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirten Çakır, "İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Gerçek hasarın sular çekildikten sonra belli olacağını ifade eden Çakır şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir can kaybı şu ana kadar ihbarımız yok. Buradan tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Evlerinden zorunlu olmadıkça, tehlike arzı söz konusu değilse çıkmasınlar. Tüm birimlerimiz sahada. İnşallah yağmurun öğle saatlerinde dinmesiyle beraber gerçek durum tespitini daha sağlıklı yapacağız. Şu aşamada bir ihtiyacımız da yok. Tüm ilçelerimize gerekli iş makineleri yönlendirildi. İlimizdeki kendi kuvvetlerimizle bölge müdürlüklerimizin kuvvetleriyle olaylara müdahale ediyoruz."

KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi
KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi
KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi
KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi

Kastamonu, Hisarcık, Azdavay, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu 19:00 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar 18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar Trakya ve İstanbul açıklarında 18:31 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı 18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz 17:49 Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı 17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli 16:39 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 15:59 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
18:59 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
18:57 Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu
18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar
18:30 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor
18:28 Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek
18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı
18:23 Beyaz bayrak sallayarak yardım istediler! Sinop'taki selde çatıya çıkan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
17:58 Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
17:43 Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti
17:32 Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor         
19:18
Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu         
18:58
Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor         
18:38
Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek         
18:28
Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz         
17:58
Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim         
17:32
Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü         
17:18
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?         
15:14
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 19:25:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement