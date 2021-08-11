KASTAMONU - Abana'da yaşanan su taşkını havadan görüntülendi - Son Dakika

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.

Kara yolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.

Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı.

Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AA ekibi sel nedeniyle kapanan kara yolunu drone ile görüntüledi.

Sel bölgesine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların dün akşam Abana ve Bozkurt ilçelerinde su basmalarına neden olduğunu söyledi.

Gece boyu yağan yağmur nedeniyle Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirten Çakır, "İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Gerçek hasarın sular çekildikten sonra belli olacağını ifade eden Çakır şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir can kaybı şu ana kadar ihbarımız yok. Buradan tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Evlerinden zorunlu olmadıkça, tehlike arzı söz konusu değilse çıkmasınlar. Tüm birimlerimiz sahada. İnşallah yağmurun öğle saatlerinde dinmesiyle beraber gerçek durum tespitini daha sağlıklı yapacağız. Şu aşamada bir ihtiyacımız da yok. Tüm ilçelerimize gerekli iş makineleri yönlendirildi. İlimizdeki kendi kuvvetlerimizle bölge müdürlüklerimizin kuvvetleriyle olaylara müdahale ediyoruz."