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Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesinin "efsane" müdürü toprağa verildi - Son Dakika

Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesinin "efsane" müdürü toprağa verildi

08.02.2022 15:02
Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesinin "efsane" müdürü toprağa verildi

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde 1976-2008 yılları arasında 32 yıl müdürlük yapan ve dün vefat eden İsmail Dönmez için tören düzenlendi.

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde 1976-2008 yılları arasında 32 yıl müdürlük yapan ve dün vefat eden İsmail Dönmez için tören düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Dönmez'in vefat haberini aldığında büyük üzüntü hissettiğini söyledi.

Dönmez hakkında en çok "efsane" sözcüğünü duyduğunu anlatan Çakır, "Efsane olmak kolay değil. Hocamız bunu başarmış. Onu tanıyan tanımayan herkesin hayatında önemli yer tutmuş. Böylesine güzide bir topluluğun son görev için burada bulunması da hocamıza duyulan sevgi ve saygının bir göstergesi. Tüm Kastamonu halkının başı sağ olsun." dedi.

Eski bakanlardan Murat Başesgioğlu, İsmail Dönmez'in Kastamonu'ya büyük hizmetlerinin olduğunu belirtti. Dönmez'in ülkeye hizmet eden vatansever binlerce öğrenci yetiştirdiğini anlatan Başesgioğlu, "Arkasında büyük bir camia bıraktı. Değerli hocam sen çok güzel bir eser, çok güzel bir emanet bıraktın, gözün arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İsmail Dönmez'in unutulmayacağını söyledi.

Okul müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu da Dönmez'in öğrencileri, okulu, memleketi ve ülkesi için fedakarca çalıştığını vurguladı. Dönmez'in binlerce öğrenci yetiştirdiğini anlatan Mısırlıoğlu, "'Hocamızın 'Abdurramanpaşalı olmak bir ayrıcalıktır.' sözlerini emanet biliyor, bundan sonra bu emanete ilave olarak İsmail Dönmez hocamızın öğrencisi olmak en büyük ayrıcalıktır diyorum." diye konuştu.

Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Nurten Ciğerci ise Dönmez'in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Dönmez'in cenazesi, Nasrullah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü ilçesindeki aile kabristanına defnedildi.

İsmail Dönmez kimdir?

Abdurrahmanpaşa Lisesi'nden 1962 yılında mezun olan İsmail Dönmez, Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden 1967 yılında mezun oldu. Dönmez, aynı yıl mezun olduğu lise olan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde bedenğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. Dönmez, 1976 yılında da aynı okulda müdür olarak görevlendirildi. Dönmez, kesintisiz olarak 2008 yılına kadar okulda müdürlük görevini sürdürdü. Daha sonra emekli olan Dönmez, okulun onursal müdürü olarak anıldı.

Futbolculuk yaşamı da bulunan ve 1. Lig ile 2. Lig'de Kastamonuspor formalarını giyen İsmail Dönmez, çeşitli dönemlerde Kastamonuspor'un başkanlığını da yaptı. Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde de bulunan 78 yaşındaki Dönmez, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

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Murat Başesgioğlu, İsmail Dönmez, Kastamonu, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesinin 'efsane' müdürü toprağa verildi - Son Dakika


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