Kastamonu AFAD düzenleyeceği etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu AFAD düzenleyeceği etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

03.03.2022 18:31
Kastamonu AFAD düzenleyeceği etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarında düzenlenecek tatbikatlar ve yapılacak etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarında düzenlenecek tatbikatlar ve yapılacak etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu AFAD binasında düzenlenen toplantıda, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Suat Tüfekci, 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında kent genelinde birçok faaliyet yapacaklarını söyledi.

Yarın 81 ili kapsayacak biçimde deprem tatbikatı yapılacağını ifade eden Tüfekci, "Okullarımızda da yarın 11.30'da hava muhalefeti nedeniyle bir aksilik olmazsa tatbikatlar gerçekleşecektir. 2021 yılı eğitim yılıydı ve ilimizde de sel yaşamamıza rağmen 121 bin kişiye eğitim verildi. Bu yıl da Kastamonu'da tematik konularda eğitim verilecek ve 11 Ağustos tarihinde sel tatbikatı icra edilecektir. " dedi.

Toplantıya, Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ile kurum amirleri katıldı.

YORUMLAR
500
Karabük'te deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı Karabük'te deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı AFAD deprem tatbikatı yaptı AFAD deprem tatbikatı yaptı

Kastamonu, Tatbikat, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu AFAD düzenleyeceği etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:37:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu AFAD düzenleyeceği etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement