Kastamonu AFAD düzenleyeceği etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarında düzenlenecek tatbikatlar ve yapılacak etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu AFAD binasında düzenlenen toplantıda, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Suat Tüfekci, 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında kent genelinde birçok faaliyet yapacaklarını söyledi.

Yarın 81 ili kapsayacak biçimde deprem tatbikatı yapılacağını ifade eden Tüfekci, "Okullarımızda da yarın 11.30'da hava muhalefeti nedeniyle bir aksilik olmazsa tatbikatlar gerçekleşecektir. 2021 yılı eğitim yılıydı ve ilimizde de sel yaşamamıza rağmen 121 bin kişiye eğitim verildi. Bu yıl da Kastamonu'da tematik konularda eğitim verilecek ve 11 Ağustos tarihinde sel tatbikatı icra edilecektir. " dedi.

Toplantıya, Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ile kurum amirleri katıldı.