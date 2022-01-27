Üye Girişi
"Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" düzenlenecek - Son Dakika

"Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" düzenlenecek

27.01.2022 13:21
"Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" düzenlenecek

Kastamonu'nun Araç ilçesinde festival gerçekleştirilecek.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde festival gerçekleştirilecek.

Gölcük ve Fındıklı yaylalarında 28-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek "1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" için hazırlıklar başladı.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, gazetecilere, festival için kayıtların yarın başlayacağını söyledi.

Bölge açısından festivalin çok önemli olduğunu belirten Sarıkaya, "Festivalde çeşitli doğa sporları, kızakla ve kayaklarla kayma, kültürümüze uygun yöresel oyunlar olacak. Yayla kültürünü yaşatacak şekilde doğa sporlarıyla ilgili turizmin alt yapısını oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda yürüyüş rotaları, trekking alanları ve kayak yerleri belirlendi." dedi.

Sarıkaya, herkesi festivale davet etti.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise tabiat turizmine yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Turizmi yılın 12 ayına yaymak istiyoruz. Fındıklı yaylaları tamamen orijinal, burada bütün yayla evleri doğal. Burada kış turizmini çeşitlendirme kapsamında birçok etkinlik yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Şenlik havasında bu güzellikte insanlarla bir araya geleceğiz. Üniversitemiz, belediyemiz ve paydaş kulüplerimizle festivali gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Festival kapsamında kar mağarası, iglo, kardan adam yarışmaları ile ödüllü kış sporları oyunları ve fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500

Kastamonu, Festival, oyunlar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali' düzenlenecek - Son Dakika


Afganistan'a insani yardım töreninde Bakan Soylu'ya İmamoğlu'nun "MOBESE" tepkisi soruldu: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı Afganistan'a insani yardım töreninde Bakan Soylu'ya İmamoğlu'nun "MOBESE" tepkisi soruldu: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı         
13:24
Erdoğan, "İBB Başkanıyken AKOM'da karargah kurardık" demişti. AKOM ne zaman kuruldu? Erdoğan, "İBB Başkanıyken AKOM'da karargah kurardık" demişti. AKOM ne zaman kuruldu?         
13:20
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek         
12:43
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49

Son Dakika Haberleri
13:19 Erdoğan, "İBB Başkanıyken AKOM'da karargah kurardık" demişti. AKOM ne zaman kuruldu?
13:10 Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında kişi gözaltına alındı
13:08 Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti
13:05 Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri anlattı
13:00 Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor
12:48 Necip Hablemitoğlu'nun eşinden yeni paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok
12:38 Hayranları çok üzüldü! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar sanılandan çok daha büyük
12:34 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor
12:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti
12:07 Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 13:29:40. #1.11#
SON DAKİKA: "Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement