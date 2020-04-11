Son Dakika › Güncel › Kastamonu Azdavay'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı - Son Dakika
Kastamonu Azdavay'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı
6 saat önce
Kastamonu'da, Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı.
Kastamonu'da, Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Virüs şüphelisi bir vatandaşın müdürlüğümüze gelip gittiği tespit edildiğinden, tedbir amaçlı olarak personelimiz 14 gün süre ile evlerinde karantinaya alındı. Müdürlüğümüz 25 Nisan'a kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kentte 7 köy ve 16 mahallede karantina tedbiri uygulanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:50 Kaynak: AA
Son Dakika WhatsApp gruplarındaki yazışmaların takip edileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden şüpheli tutuklandı Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu