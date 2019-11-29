Kastamonu bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada

Bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece evin bahçesine giren domuzların, ayı tarafından kovalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Sabuncular köyünde oturan Mehmet Doğan'a ait evin bahçesine gece saatlerinde 3 domuz girdi. Ardından bir ayı da aynı bahçeye girdi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ayı, bir süre sonra domuzların üzerine doğru koşmaya başladı. Ayının kovalaması üzerine bahçeden kaçan domuzlar gözden kayboldu. Ayı ise bir süre daha bahçede dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.