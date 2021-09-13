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Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta konuştu: (1)

13.09.2021 17:07

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin "Selin olduğu ilk andan itibaren tüm Türkiye'de 84 milyon vatandaşımızla birlikte, birlik, beraberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin "Selin olduğu ilk andan itibaren tüm Türkiye'de 84 milyon vatandaşımızla birlikte, birlik, beraberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Bozkurt'ta İlçe Koordinasyon Toplantısı'na katıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Kurum, sel felaketinin üzerinden 32 gün geçtiğini söyledi.

Sel felaketinin haberini alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde ilgili tüm Bakanlıklarla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da seferberlik ruhu içerisinde harekete geçtiklerini belirten Kurum, "Selin olduğu ilk andan itibaren tüm Türkiye'de 84 milyon vatandaşımızla birlikte, birlik, beraberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı başlattık. Aslında yaşadığımız her afette, her deprem felaketinde, her selde olduğu gibi yine Kastamonu'daki, Bartın'daki, Sinop'umuzdaki sel felaketinde de aynı anlayışla çalışmalarımızı başlattık ve 7 gün 24 saat tüm kurumlarımızın içinde olduğu, gönüllülerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın içinde olduğu bir çalışmayı başlattık. Bir ayı aşkın bir sürede bizler de bilfiil afet bölgelerinde yer aldık." diye konuştu.

Vatandaşların acısını dindirmek ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için çalışmaları süratli bir şekilde başlattıklarını aktaran Kurum, binlerce iş makinesi, ekipler, AFAD, Kızılay, Jandarma, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, TOKİ, İller Bankası ile tüm birimlerin sahada bilfiil 7 gün 24 saat çalıştığını vurguladı.

Dün itibarıyla genel anlamda acilen yapılması gereken işlerin büyük bir kısmını hallettiklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Ekiplerimizi uğurladık, gönderdik. Allah tüm çalışanlarımızdan, gerek gönüllülerimizden, gerek sivil toplum kuruluşlarımızdan, gerekse devletimizin tüm personelinden razı olsun diyorum. Yine Kastamonulu, Bartınlı, Sinoplu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bilfiil bizle birlikte bu mücadeleye ortak oldular. Acıları vardı ama o gün acılarını unuttular. Komşularına, akrabalarına yardım ettiler. Selin enkazını kaldırmak için bir kenarından da kendileri tuttular ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Hep destek odular. Biz gördük ki devletine, milletine, Cumhurbaşkanına güvenen vatandaşlarımızla biz bu süreci beraber atlattık. O yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize de düşen onları mahcup etmemek adına hızlı bir şekilde çalışmamız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyordu. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı başlattık. Gerek enkaz altında vatandaşlarımızı aradık, gerekse esnafımızın burada ticari faaliyetinin hayata geçebilmesi adına zarar gören gerek doğramaları, gerekse içeride yapılacak imalatlara ilişkin çalışmaları hızlı bir şekilde başlattık. Burada hasar gören esnafımıza geçici iş yerlerinin kurlumu için Giresun'da daha önce yaptığımız gibi konteynerlerimizi getirdik ve vatandaşlarımızın burada ticari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri adına konteynerlerimizin kurulumunu gerçekleştirdik."

Kurum, altyapıya ilişkin, tüm Bozkurt'taki gerek kanalizasyon gerek yağmur suyu gerekse içme suyu hatlarını tamamen yenileyecek çalışmaları başlatarak ihalesini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yaklaşık 18 milyon liralık sadece İİller Bankası eliyle, belediyeyle birlikte altyapı imalatlarını başlattıklarına dikkati çeken Kurum, "Yine Enerji Bakanlığımızla eş zamanlı olarak doğal gaz imalatlarını yürütüyor olacak ve 3 ay içerisinde buradaki altyapı da tamamen yenileniyor olacak. Çalışmalarımızı hızlı yürütmek adına dört koldan ekiplerimiz gerek dere yüzündeki yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi, burada jandarmamız, belediyemiz, Bakanlığımızın ekipleri vatandaşlarımızı yeni taşınacak alanlara taşımasına destek olmak, o süreçte taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle, yine taşkın riski altında bulunan biliyorsunuz dere kesitimiz büyüyecek, taşkın riski altındaki binaların da taşınma süreçlerini yine selden zarar gören vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı yapmak suretiyle yürütüyoruz." diye konuştu.

"İlk konutlarımızın ihalesini gerçekleştirdik"

Selde Abana, Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçesinde sanayi sitelerinin zarar gördüğünü hatırlatan Bakan Kurum, bu süreçte yapılan çalışmalarla ilgili şunları anlattı:

"Bir tarafta hem Abana hem Bozkurt'ta sanayi sitelerimiz zarar görmüştü. Sinop Ayancık'ta sanayi sitelerimiz zarar görmüştü. Hemen burada da hasar tespit çalışmalarını yaptık. Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde yapılması gereken ödemeleri esnafımıza yapmak suretiyle; ki bu süreçte afet bölgesi ilanından kaynaklı borçlarının ertelenmesi, bu süreçte vergi, SSK yapılandırmaları gibi birçok desteği yaparak; onlara da şu sözü vermiştik, konutlarımızı bir ay içerisinde başlatacağız ve bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza sağlam, güvenli, sosyal altyapısı olan, yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı TOKİ Başkanlığımız eliyle ihalesini yapacağımızı ifade etmiş ve bu sözleri vermiştik. Yine esnafımıza en geç 4-5 ay içerisinde yeni sanayi sitelerinin yapılacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız burada vatandaşımızla paylaşmışlardı. Bugün hamdolsun ticari ünitelerimizin yapımına başladık. İlk konutlarımızın ihalesini gerçekleştirdik. Yine Kastamonu Bozkurt ve Abana sanayi sitelerimizin ihalesini yaptık ve konutlarımızı da etaplar halinde ihalesini yapmak suretiyle vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisine meydanıyla; ki yeni meydanımız, tüm Türkiye'ye dünyaya örnek olacak şekliyle burada yürüyüş yollarının, kıraathanelerinin, kütüphanelerinin içinde olduğu, gençlerimizin bütün bölgenin bu alandan faydalanabileceği anlayışla çiziyoruz; inşallah o ihalelerimiz de kısa zaman içerisinde yapmak suretiyle bu sözlerimizi tutuyor olacağız. Dünyanın neresine giderseniz gidin afetten 33 gün sonra esnafının doğramasını değiştiren, bütün hasarlarına ilişkin ödemelerini yapan, yeni yapılacak sanayi sitesine, yeni yapılacak meydanına, spor tesisine, konutlarına ilişkin adımları bu bir ay içerisinde atan hiçbir devleti göremezsiniz ama hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık afetlerin altında kalmayan, afetlerden hızlı bir şekilde 84 milyonla birlik beraberlik ruhu içerisinde çıkan bir Türkiye var."

(Sürecek)

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta konuştu: (1)

Kastamonu Bozkurt, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta konuştu: (1) - Son Dakika
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