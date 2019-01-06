Kastamonu Bakan Kurum Poşet Kullanımı Yüzde 50 Azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, ücretli plastik poşet uygulaması ile ilgili olarak, İlk 4-5 gündeki uygulama ile biz poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını gördük. Dolayısıyla bu uygulamanın devam etmesi hem gelecek nesillerimiz adına hem de şehirlerimiz adına çok önemlidir dedi.
Bakan Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu
'ya geldi. Kentte ilk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Yaşar Karadeniz
'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra burada düzenlenen ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı istişare toplantısına katıldı.Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, ücretli plastik poşet uygulaması ile değerlendirmede bulundu. Bakan Kurum, poşet uygulamasının gelişmiş tüm Avrupa
ülkelerinde ücretli olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Bizim de yılda 30-35 milyar adet poşet tüketimimizi düşünürseniz ve bu poşetlerin denizde 400, doğada 800 yıl doğaya karıştığını düşünürseniz bu uygulamanın geçmesi çok elzem dedi.
Uygulama sonrası sosyal medyadaki eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu Yapılması gerek düzenlemeleri de Bakanlığımız bünyesinde yapmaya çalışıyoruz. Ancak as olan bu poşetlerin doğaya verdiği zarar. Gelecek nesillere bırakacağımız ülkelerimiz, şehirlerimiz. Dolayısıyla bu ilk 4-5 gündeki uygulama ile biz poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını gördük. Dolayısıyla bu uygulamanın devam etmesi hem gelecek nesillerimiz adına hem de şehirlerimiz adına çok önemlidir. Konuştuğumuz projelere baktığımızda düzenli depolama sistemlerinden, atık su arıtma işlemlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar doğaya atılan çöplerden kaynaklanıyor. Biz Sayın Emine Erdoğan
hanımefendinin himayelerinde bakanlık olarak sıfır atık projesini yürütüyoruz. Sıfır atık projesinin kapsamında biz artık çöp kamyonu istemiyoruz, çöp toplamak istemiyoruz. Dolayısıyla çöpleri kaynağında ayrıştırarak bertaraf etmek istiyoruz. Buna ilişkinde bu proje tüm Türkiye
'ye yayıldığı zaman yıllık 20 Milyar Lira tasarruf sağlayacağız ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağız. O yüzden bu proje bizim için önemli. Biz aynı azim ve kararlılık ile yürüyeceğiz. Vatandaşlarımızda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ben çok teşekkür ediyorum dedi.