KASTAMONU - Bakan Soylu: "Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur" - Son Dakika

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'taki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Batı Karadeniz'deki sel) Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek"