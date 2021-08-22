KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ irtibat bürosunda vatandaşlara yapılacak evler hakkında bilgi vermesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı gezmesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemelerde bulunması
Bakanlar Kurum ve Dönmez'in yardım çadırına gelmesi
Bakanlar Kurum ve Dönmez'in selde yakını kaybolan vatandaş ile sohbet etmesi KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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