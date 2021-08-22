KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ irtibat bürosunda vatandaşlara yapılacak evler hakkında bilgi vermesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı gezmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemelerde bulunması

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in yardım çadırına gelmesi

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in selde yakını kaybolan vatandaş ile sohbet etmesi KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.