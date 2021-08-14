KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un arama kurtarma çalışmalarına katılması
İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un ekiplerle görüşmesi
İş makinelerinin çalışmaları
KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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