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Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu gönüllülerle çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu gönüllülerle çevre temizliği yaptı

27.12.2021 13:29
Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu gönüllülerle çevre temizliği yaptı

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, üniversite öğrencisi ve vatandaşlardan oluşan çevre gönüllüleriyle birlikte temizlik yaptı.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, üniversite öğrencisi ve vatandaşlardan oluşan çevre gönüllüleriyle birlikte temizlik yaptı.

Belediye öncülüğünde bir araya gelen gönüllülerden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, İnci Tepesi mevkisini temizledi. Temizlik çalışmasına Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da katıldı.

Vidinlioğlu, gazetecilere, "Marifet temizlemek değil, kirletmemek" sloganıyla çevreye karşı bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kastamonu Çevre Gönüllüleri grubuyla birlikte güzel bir çalışmaya imza attıklarının belirten Vidinlioğlu, "Geleceğe miras bırakacağımız en büyük hazine çevredir. Çevremizi temiz tutmak, onu korumak ve temizlemek tüm vatandaşlarımızın görevidir. Biz mücavir alan dışında kalan bölgelerimizin temizliğini yapabilmek adına önemli bir adım attık. Gönüllülerimiz ise bu adıma çok güzel sahip çıktılar. Kastamonu Çevre Gönüllüleri topluluğunu oluşturduk. Her gün büyüyen çevresever bir aile olduk." dedi.

Geçtiğimiz ay da benzer bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Vidinlioğlu, "Çevre konusundaki duyarlılıkları en üst seviyede olan gençlerimizle Türkiye'nin en temiz şehri Kastamonu'muzun doğasını ve çevresini temiz tutmak adına temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğa hepimizin, çevre hepimizin ve hepimizin bu bilinci en üst seviyede yaşatması gerekli. Doğa ve çevre geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkalım." diye konuştu.

Vidinlioğlu önümüzdeki süreçte çevre temizlik programlarının artarak devam edeceğini aktardı.

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Üniversite, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu gönüllülerle çevre temizliği yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu gönüllülerle çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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