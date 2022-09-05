Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: "Su tahliyeleri tamamlandı, temizlik ve hasar tespit çalışmalarımız sürüyor"

"Kastamonu'nun afet bölgesine alınarak vatandaşların zararlarının karşılanması noktasında çalışmalarımız var"

KASTAMONU Kastamonu'da meydana gelen şiddetli yağışla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bu kadar ciddi bir boyutta yağışın olacağı yönünde de doğrusu çok fazla bilgi sahibi de değildik ama Allah'tan bizler, bölge olarak bu tür afetlerin çok fazla aşina olunca sürekli teyakkuz halindeyiz. Dolayısıyla hemen müdahale ettik" dedi.

Kastamonu'da önceki gün etkili olan sağanak yağış, şiddetli fırtına ve dolu yağışı sebebiyle 400'den fazla bodrum ve giriş katlarda bulunan işyerlerini, evleri ve kapalı otoparklar ile depoları su bastı. Sel sularının tahliyesi tamamlanırken, ev ve işyerleri ile otopark ve depolar başta olmak üzere şehrin çeşitli noktalarında temizlik çalışmaları devam ediyor. Kastamonu Belediyesi ekipleri, bir yandan temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da hasar gören yerlerde bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Kastamonu Belediyesi ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarına da başladı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Kastamonu'nun afet bölgesine alınarak selden zarar gören vatandaşların zararlarının giderilmesi noktasında çalışma yapılacağı belirtildi.

"Hasar ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "İlimiz önceki akşam çok yoğun bir yağışa maruz kaldı. Bunun neticesinde de 400'ün üzerinde ihbar aldık. Çok ciddi oranda evleri ve işyerlerini su basmaları oldu. Şu anda bilgi aktardığımız nokta dün akşam saatlerinde sular içerisindeydi. Suyu boşalttık, hemen Nasrullah Meydanındaki suyun tahliyesinin ardından Aşirefendi Han'ı vardı, orası da sel sularıyla doluydu. Hem Nasrullah Meydanını hem de Aşirefendi Han'ın yanı sıra, çok ciddi sayıda ev ve işyerlerini sular bastı. Selin yaşanmasıyla birlikte hem ilçelerimizden hem de çevre illerimizden bizlere desteğe geldiler. Vidanjörler gönderildi. Desteğe gelen araçlarla birlikte bizler hemen suların tahliyesine başladık. Özellikle Çorum, Çankırı ve Karabük'ten ve ilçelerimizden destek geldi. AFAD Başkanımız Yunus Bey aradı, AFAD ekipman gönderdi" dedi.

"Bu denli yağıştan açıkçası bilgimiz olmadı"

Yağışlardan bilgi sahibi olamadıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Bizlerin önceden hazırlığı vardı, ekiplerimiz sürekli teyakkuz halinde. Tabii ki bu kadar ciddi bir boyutta yağışın olacağı yönünde de doğrusu çok fazla bilgi sahibi de değildik ama Allah'tan bizler, bölge olarak bu tür afetlerin çok fazla aşina olunca sürekli teyakkuz halindeyiz. Dolayısıyla hemen müdahale ettik. Bende ekiplerimizin başında geç saatlere kadar bulundum. Hemen hemen her tarafta temizliklerimizi yaptık, iki tane yolumuzda çökme oldu. Suyun geri taşması oldu. Özellikle Kastamonu gibi çukurda kalan illerimiz ortasından dere yatağı geçtiği için derede yükselen su seviyesi sebebiyle suyun geriye doğru basıncına sebebiyet veriyor yani suyu geri püskürtmüş oluyor. Bu da çok ciddi şekilde su başkanlarına sebebiyet veriyor" diye konuştu.

"Kastamonu'nun afet bölgesine alınması noktasında çalışmalarımız sürüyor"

Şu anda Kastamonu'da suyun bastığı ev, iş yeri, otopark ve depo gibi alanlarda tahliye edilecek suyun kalmadığını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "İş yerlerimizde ve evlerimizde tahliye edilecek su kalmadı. Bazı bölgelerde çamurlar var, şu anda oraların temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Ben, yaşadığımız bu büyük afette, selde bizlere desteğe gelen bütün herkese ve belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem Genel Merkezimizden hem de bakanlıklarımızdan arayanlar oldu. Hepsine gerekli bilgileri verdik. Çok şükür şu anda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Bu arada ciddi manada maddi hasarlarımız var. Araçlarda hasarlar var. Evlerimizde ve iş yerlerimizde hasarlar var. Bununla ilgili arkadaşlarımız şu anda hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda hasara yönelik rakam söylemek çok doğru olmaz ama hasar tespitinden sonra bu konuda gerekli açıklama ve bilgilendirmeyi de yaparız. İçişleri Bakanlığımız ile görüşerek afet bölgesi çerçevesine alabilir miyiz, alamaz mıyız, ne kadar destek alabiliriz bunların hepsi ilerleyen günlerde daha netlik kazanacaktır" şeklinde konuştu.

"50 bin nüfusa göre yapılmış altyapı ile 125 bin nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz"

Kastamonu'nun uzun zamandır bu denli bir yağış almadığını aktaran Başkan Vidinlioğlu, "Hatırladığım kadarıyla Kastamonu'da uzun zamandır burada yerleşim olduğum için biliyorum bu denli sel felaketi merkezde olmamıştı. Allah beterinden saklasın. Bu bize bir işarettir. Yeni normallere göre tedbirlerimizi almakta fayda var. Şehrimizin en önemli problemlerinden bir tanesi olan atıksu arıtma tesisini hallettik, fakat içme suyu ve alt yapı ile ilgili altyapımız 3 yıldan fazla oldu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza müracaatta bulunmuştuk. Pandemiden dolayı Avrupa Birliği fonlarının durdurulması sebebiyle şu anda beklemede. Şehrin büyümesi ile orantılı altyapı çalışması çokta mümkün olmadı. Dolayısıyla şehrin 50 bin nüfusuna göre yapılmış altyapı ile şu anda 125 bin nüfuslu merkez ilçeye hizmet aldığını düşünürsek zaten bu altyapıyla ilgili yer yer bu tarz sıkıntılar vermesi çok doğal. Çünkü borularımız eski, içme suyu anlamında verdiğimiz kadarıyla musluklardan sular akmıyor, ciddi kaçaklar var. Şehrin altyapısıyla ilgili boru çaplarımız küçük geliyor. Şehrin ortasından geçen dere yatağında suyun seviyesinin nispeten yükselmesiyle çaya akan suyun tekrar geri gelmesi nedeniyle su baskınları yaşandı. Bununla ilgili tekrar bir çalışma yapacağız. Bu denli büyük sel felaketlerinin artık yeni normaller içerisinde olduğunu düşünürsek mutlaka ve mutlaka yeni normallere göre bundan sonrasını dizayn etmesini sağlamamız gerekiyor. İnşallah hasar tespit çalışmalarımızda çok büyük hasarlarımız çıkmaz. Çıkan hasarlarımız olunca da AFAD Başkanlığı ile görüşeceğiz. İnşallah bu sayede en kısa sürede vatandaşlarımızın zararlarını tanzim etme yönünde adımlar atarız. Tüm Kastamonu'ya geçmiş olsun, Allah beterinden korusun diyorum" ifadelerini kullandı.